Marcello Messina spiega le ragioni che lo hanno portato a interrompere la frequentazione di Ida Platano, in occasione di un’intervista ufficiale.

In occasione di un’intervista rilasciata su Uomini e Donne Magazine, Marcello Messina si sbottona sui motivi che lo hanno portato a interrompere la conoscenza con Ida Platano. I due hanno cominciato a frequentarsi negli studi del dating show con entusiasmo ma, dopo un primo inizio da favola, le cose sono cambiate e hanno deciso di prendere strade separate.

Marcello Messina su Ida: “Non ci capivamo quando parlavamo”

Marcello Messina chiarisce i motivi della rottura con Ida Platano, con la quale inizialmente sembrava esserci un principio di innamoramento: “Una coppia è fatta di moralità e fisicità e non ci siamo trovati neppure si questo aspetto. Ho voluto riprovarci lo stesso perché pensavo che certe dinamiche potessero essere dettate da uno sfortunato incastro di situazioni, ma così non è stato”. Nonostante la bellissima partenza, tutto sembra finito in modo definitivo con la dama che nelle ultime puntate andate in onda, si è mostrata molto delusa dal comportamento del single. Marcello, sul Magazine, chiarisce anche di non avere il cuore impegnato con la sua ex come aveva ipotizzato Ida e dichiara: “È passato un anno e questa persona non mi manca, anzi sono fermamente convito che non fosse adatta a me. Quello che mi manca, però, è provare quel sentimento forte”.