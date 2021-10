Chiara Ferragni e Fedez chiariscono i motivi per cui la piccola Vittoria ha avuto un malore che li ha costretti a portarla subito in ospedale, ha un virus da raffreddore ma sta bene.

Nelle ultime stories, i Ferragnez hanno chiarito ai follower le ragioni del malore della piccola Vittoria ricoverata all’ospedale. Già Venerdì avevano annunciato con preoccupazione che la loro bambina aveva febbre alta e il motivo sarebbe un virus da raffreddore abbastanza comune che deve essere tenuto sotto controllo. Vittoria sta comunque bene e il pericolo è scampato.

I Ferragnez avvertono i fan che Vittoria sta bene ma ha un virus

“Purtroppo questa notte abbiamo dovuto portare nuovamente Vittoria al pronto soccorso e dovrà restare in ospedale per sicurezza. Ha preso da Leo un virus molto comune del raffreddore che però nei bimbi piccoli come lei dà spesso luogo a situazioni da tenere sotto controllo. Lei è stanca ma sta bene, mandatele le vostre good vibes per una guarigione veloce”. Questo il post con cui Chiara Ferragni aggiorna i follower. La piccola ha dunque un virus che non è affatto grave ma va ovviamente tenuto sotto controllo. Sono state ore molto dure per i Chiara e Fedez che hanno chiesto supporto e vicinanza ai fan per la piccola Vittoria.