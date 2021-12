Il clan Roy, in continua lotta tra loro per il potere, tornerà per un nuovo, inedito capitolo. Scopriamo le anticipazioni di Succession 4.

Buone, pardon ottime notizie per i fan della serie: Succession 4 sarà girato. Il quarto ciclo di episodi è stato confermato il 26 ottobre dalla emittente HBO. E si faticava a immaginare uno scenario differente, in quanto il progetto televisivo ha convinto praticamente tutti, dal pubblico alla critica. Ne sono la testimonianza più eloquente i sette Emmy Awards conferiti per la seconda stagione, compresa quella miglior serie drammatica. La fine si avvicina, ma avremo ancora tempo da passare con i protagonisti.

Succession 4: a quando l’uscita in Italia?

Mentre scriviamo la squadra di lavoro deve ancora dare il primo ciak. Pertanto, ne serviranno di mesi prima di dare il benvenuto alla season 4, perlomeno un anno. Indicativamente, la papabile finestra di lancio avverrà tra dicembre 2022 e gennaio 2023 su HBO e HBO Max negli Stati Uniti e, a breve distanza, l’approdo in terra italiana su Sky. Non si escludono neppure degli slittamenti, laddove lo imponesse la qualità dello show, uno dei prodotti di punta del network americano.

Succession 4: la trama

Le parole della sceneggiatrice Georgia Prichett al Times lasciano presagire che non siamo poi granché lontani dall’epilogo. Già in precedenza il creatore Jesse Armstrong aveva manifestato l’intenzione di realizzare al massimo cinque stagioni. Al centro delle vicende rimarranno i temi del potere e le dinamiche interne del clan Roy. I figli del patriarca Logan sono disposti a usare ogni mezzo pur di ottenere il controllo dell’azienda di famiglia, la Waystar Royco, e l’approvazione della figura paterna.

Il cast di Succession 4

Brian Cox interpreterà nuovamente il capofamiglia Logan, mentre ai figli presteranno il volto Jeremy Strong (Kendall), Sarah Snook (Siobhan), Kieran Culkin (Roman), Alan Ruck (Connor). Verosimilmente, il cast annovererà anche: Hiam Abbass, Jeannie Berlin, Nicholas Braun, Juliana Canfield, James Cromwell, Annabelle Dexter-Jones, Dagmara Dominczyk, Natalie Gold, Peter Friedman, Justine Lupe, Arian Moayed, Matthew Macfadyen, David Rasche, Alan Ruck, J. Smith-Cameron, Fisher Stevens, Harriet Walter e Zoë Winters. Nel corso della S3 hanno esordito Adrien Brody, Hope Davis, Linda Emond, Jihae, Sanaa Lathan, Dasha Nekrasova e Alexander Skarsgård: difficile che per loro l’avventura si esaurisca qui.

Succession 4: il trailer

Al momento, un filmato della season 4 manca e non potrebbe altrimenti. Quello che proporremo di seguito è il trailer della S3:

Le location di Succession 4

Le riprese di Succession hanno avuto luogo in passato prevalentemente nella città di New York (con alcune scene girate in varie località come Washington, Long Island, New Mexico e l’Inghilterra). E la Grande mela è la grande favorita per riaccogliere i personaggi.

