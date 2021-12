Se c’eravate negli Anni ’80, forse vi ricorderete di Blue Jeans, la serie su una famiglia afro-americana: The Wonder Years è il suo reboot.

In Italia il titolo dirà forse poco, a meno che non siate dei fini intenditori. Ma The Wonder Years è il remake di una serie omonima degli Anni Ottanta, giunta pure nei nostri confini, sotto un “falso” nome: Blue Jeans. Sviluppata da Saladin K. Patterson, il progetto televisivo si sofferma, stavolta, su una famiglia di classe media afro-americana. Il fil rouge rispetto alla produzione storica consta nell’elemento black, l’elemento centrale di entrambi gli spettacoli. Andiamo, quindi, a vedere la trama, il cast e tutte le altre informazioni a riguardo della nuova rappresentazione su schermo.

I personaggi famosi che ci hanno lasciato nel 2021 Scopri di più!

The Wonder Years: a quando l’uscita in Italia?

Gli episodi vengono rilasciati a cadenza settimanale sulla piattaforma on-demand Disney+. A partire da mercoledì 22 dicembre 2021, ogni sette giorni sarà rilasciata una puntata per un totale di nove appuntamenti. Il finale è in programma per mercoledì 16 febbraio 2022.

Telecomando e schermo TV

The Wonder Years: la trama

Dopo la comunicazione di ABC di aver ordinato il pilot nell’estate del 2020, lo scorso maggio abbiamo avuto l’ufficialità della realizzazione. Ambientata per l’occasione a Montgomery, in Alabama, la commedia narra le vicissitudini di una famiglia borghese afroamericana, narrate dalla prospettive del dodicenne Dean. Con la saggezza acquisita nella maturità, i suoi ricordi divertenti e pieni di speranza mostrano come, in un periodo decisamente complicato, i protagonisti siano riusciti a trovare i loro anni migliori.

Il cast di The Wonder Years

Nei panni di Dean si cala Elisha “EJ” Williams (doppiato da Don Cheadle), mentre Saycon Sengbloh e Dulé Hill interpretano i suoi genitori, rispettivamente Lilian e Bill Williams. Inoltre, Laura Kariuki è la sorella Kim, teenager in cerca della propria dimensione, mentre Milan Ray è Keisa Clemmons, la ragazza per cui Dean ha la sua prima “cotta”. Infine, Julian Lerner (nel ruolo di Brad Hitman) e Amari O’Neil (Cory Long) portano in scena i due migliori amici di Dean. Tra i produttori figura Fred Savage, ossia il bambino protagonista della versione originale, chiamato peraltro alla regia dei primi 3 episodi della “family omedy”.

The Wonder Years: il trailer

A ridosso del lancio, Disney+ ha pubblicato su YouTube il teaser trailer del reboot, non l’unico per la Casa di Topolino (basti pensare a Navigator, affidato alla regia di Bryce Dallas Howard), che potete trovare qui sotto:

Le location di The Wonder Years

La maggior parte delle scene sono state girate ad Atlanta e nei dintorni anziché a Montgomery, poiché fornita di migliori infrastrutture per l’ottimale esecuzione dei lavori.

Riproduzione riservata © 2021 - DG