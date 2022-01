Un tributo speciale in tv a pochi mesi dalla morte di Franco Battiato: ecco tutti i dettagli.

La morte del Maestro Franco Battiato a maggio 2021 è stato un colpo nazionale. Dopo il tributo del 21 settembre all’Arena di Verona, il concerto omaggio “Invito al viaggio”, diventato anche un doppio cd, arriva in tv, in prima serata, lo speciale “Caro Battiato” condotto dal siciliano Pif. «Ci hai lasciato molto di più delle canzoni» diceva Alice sul palco il 21 settembre.

Caro Battiato: quando e dove vederlo

Lo speciale andrà in onda, in prima e seconda serata, a partire dalle 21:20, su RaiTre mercoledì 5 gennaio. Il padrone di casa, Pif, durante il concerto a Verona si è mosso dietro le quinte per raccogliere aneddoti e ricordi degli artisti su Battiato costruendo, così, un vero e proprio diario che porterà in tv.

Pif

Caro Battiato: lo speciale

«È il diario, dietro e davanti le quinte, di quell’indimenticabile serata di settembre quando sul palco dell’Arena si erano alternati cantanti, musicisti, amici e colleghi di una vita. Un racconto attraverso gli occhi di Pif, che, con la sua sensibilità, propone contributi e interviste dei vari artisti» spiega Gianmarco Mazzi, ideatore del concerto all’Arena di Verona. Pif sarà il narratore della vita e della carriera di Franco Battiato, accompagnando il pubblico nei luoghi cari al cantautore, dall’Etna a Verona. Parole, interviste, ospiti e il filmato del concerto omaggio.

Gli ospiti del programma tv

Tanti gli ospiti sul palco a salutare ancora una volta Franco Battiato, anche con una riesecuzione dei suoi brani più belli: Arisa, Morgan e Jovanotti con L’era del cinghiale bianco, Angelo Branduardi, Gianni Morandi con Che cosa resterà di me, Max Gazzè, Carmen Consoli con Tutto l’universo obbedisce, Mahmood, Emma Marrone con L’animale, Fiorella Mannoia con La stagione dell’amore, Gianna Nannini con Cuccurucucu, Mahmood con No time no space, Colapesce e Dimartino con Bandiera bianca e tanti altri. Artisti che hanno conosciuto Battiato, hanno avuto l’onore di collaborare con lui o sono stati da lui quasi cresciuti artisticamente.

