La rubrica culinaria di Studio Aperto, guidata da Tessa Gelisio, presenterà alcune novità per l’anno nuovo che la stessa conduttrice ha annunciato.

In occasione di un’intervista a VeroTv, Tessa Gelisio, conduttrice di Cotto e mangiato ha rivelato quali novità ha in serbo per la rubrica culinaria. La presentatrice fa riferimento ad alcuni cambiamenti in una sezione specifica riservate ai menù per le coppie.

Le dichiarazioni di Tessa Gelisio

“Quest’anno lo spazio dedicato al “Menù doppia coppia” è stato rivisitato con chef che cucinano assieme al proprio partner“. Questa è la novità rivelata da Tessa Gelisio per la nota rubrica.

Tessa parla poi del settore gastronomico, come riporta lanostratv.it: “l livello dei talenti emergenti in cucina si è alzato tanto” ha dichiarato inoltre Tessa Gelisio parlando del torneo che all’interno di Cotto e mangiato-Il menù vede sfidarsi giovanissimi chef. A tal proposito la conduttrice ha sottolineato che ora più che mai il settore della gastronomia e della ristorazione vanno forti”. Poi conclude sull’argomento: “In cucina i ragazzi hanno più possibilità lavorative […] Negli ultimi anni c’è stato un vero boom degli istituti alberghieri“.

La conduttrice parla anche del suo compagno e afferma: “Vederci insieme in cucina è dura, anche se lui non è male ai fornelli, però è molto timido. Fa l’operatore televisivo, è abituato a stare dietro le telecamere”.

