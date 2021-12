Nonostante alcuni assenti causa Covid-19, la Rai si prepara a intrattenere gli italiani con il Capodanno di L’Anno che Verrà, condotto da Amadeus.

Quest’anno su Rai 1 ci sarà il solito appuntamento, come da tradizione, con L’Anno che Verrà. Amadeus saluterà il vecchio anno in modo speciale, con tanto intrattenimento, comicità e musica per il pubblico. Non mancherà un cast davvero forbito di personalità uniche del mondo dello spettacolo, salvo qualche assente a causa del virus.

Tutto il cast del Capodanno con Amadeus

Come riporta Blogtivvu: “Ecco l’eccellente cast del Capodanno di Rai1: Massimo Ranieri, Loredana Bertè, Achille Lauro, Orietta Berti, Raf, Cristiano Malgioglio, Clementino, Rkomi, Nek, Donatella Rettore, Fausto Leali, i Gemelli di Guidonia, Alba Parietti, Edorado Vianello, Corona, i Los Locos e, per i più piccoli, i protagonisti della fortunata serie animata televisiva di Rai YoYo Pinocchio & Friends e tanti altri. Era prevista anche la presenza di Gigi D’Alessio che causa Covid dovrà però rinunciare.”

Un cast davvero molto ricco e ben organizzato quest’anno. L’Anno che Verrà condotto da Amadeus, inizierà con alcune interviste del dietro le quinte realizzate da John Vignola e Marcella Sullo. Emanuela Aureli invece, introdurrà i posti più belli e naturali d’Italia in cui poter passare delle vacanze da sogno.

