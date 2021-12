Pio e Amedeo sono in quarantena in attesa dell’esito del tampone che se risultasse positivo farebbe saltare al duo il Capodanno di Canale 5 previsto a Bari.

Il duo di comici è a rischio Covid-19. Dopo Albano, la Panicucci e tanti altri vip potrebbe saltare il Capodanno di Canale 5? Ora Pio e Amedeo sono in quarantena attendendo il risultato del test anti-covid, quindi non è ancora detta l’ultima parole ma il rischio è alto.

I personaggi famosi che ci hanno lasciato nel 2021 Scopri di più!

Pio e Amedeo potrebbero essere positivi al Covid-19

La variante Omicron del Covid-19 si sta diffondendo rapidamente perchè molto contagiosa. I contagi stanno salendo vertiginosamente e molti vip da Chiara Ferragni, ad Albano, a Jovanotti sono stati tutti colpiti dal virus. Pio e Amedeo, da fonti riportate da Fan Page, sembrano non aver confermato ancora di essere positivi ma sono in quarantena in attesa di scoprire l’esito.

Il duo comico, insieme ad Albano anche lui positivo al Covid, dovevano essere sul palco del Teatro Petruzzelli di Bari, per il Capodanno in Musica che andrà in onda su Canale 5. Per il cantante la serata è già saltata: “Ebbene sì, il maledetto Covid mi ha colpito“, così ha annunciato sui social. Ora anche Pio e Amedeo sono a rischio, e se si continua così l’intero evento potrebbe essere compromesso e saltare.

Riproduzione riservata © 2021 - DG