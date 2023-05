Skyfall è il 23° film della saga con protagonista l’agente 007: ecco le location del film che ha come protagonista Daniel Craig.

Dopo Casino Royale e Quantum of Solace, nel 2012 Daniel Craig lo abbiamo potuto rivedere per la terza volta nei panni dell’agente 007 in Skyfall. Il film, diretto da Sam Mendes, è stato anche uno dei grandi protagonisti agli Oscar del 2013 dove ha vinto due statuette: quella per il Migliore montaggio sonoro e quella per la Migliore canzone. Inoltre è stato premiato come Migliore film britannico ai BAFTA e ha ricevuto anche una lunga serie di altri riconoscimenti. Vediamo ora quali sono le location della pellicola.

Skyfall: le location del film con 007

Il regista Sam Mendes ha battuto il primo ciak del suo Skyfall il 7 novembre del 2011 a Londra. Proprio nella capitale inglese e nelle cittadine nei dintorni, è stato girato gran parte del film: tra le location è facilmente riconoscibile la National Gallery, il mercato della carne di Smithfield, l’ospedale St Bartholomew’s, Parliament Square e Tower Hill.

Terminate le varie riprese in Inghilterra, la produzione si è poi spostato in Turchia, per la precisione a Istanbul: nella capitale turca sono state girate delle scene in luoghi celebri come il Bazar delle Spezie, la Moschea della Valide Sultan (Yeni Cami) e il Grand Bazar.

Tra le location di Skyfall va poi citata l’isola Hashima, situata nell’arcipelago del Giappone: nel film la vediamo come l’isola fantasma di Raoul Silva.

Skyfall: il cast del film con 007

Come detto in precedenza, a interpretare l’agente 007 in Skyfall è per la terza volta Daniel Craig. Judi Dench è invece M mentre il villain, Raoul Silva, è impersonato da Javier Bardem.

Nel cast del film sono inoltre presenti anche Ralph Fiennes, Naomi Harris, Albert Finney, Berenice Marlohe, Helen McCrory e Ben Whishae.

