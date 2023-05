Gatto e cardellino è uno dei primi film della serie de Il Commissario Montalbano: ecco dove è stato girato e di cosa parla.

Gatto e cardellino è il decimo film della serie de Il Commissario di Montalbano tratto dall’omonimo racconto presente in Gli arancini di Montalbano e dal racconta Una gigantessa dal sorriso gentile presente in Un mese con Montalbano. In questo film il commissario deve indagare su una serie sull’omicidio di una ricca signora e sulla scomparsa del dottor Landolina. Ad affiancare il protagonista nelle indagine è Barbara Bellini, una poliziotto che sostituisce Mimì Augello perché in licenza matrimoniale.

Gatto e cardellino: le location del film de Il Commissario Montalbano

Come al solito, anche in Gatto e cardellino, così come in tutte le varie indagini del commissario Montalbano, è la città di Vigata, nata dalla fantasia di Andrea Camilleri, a fare da sfondo alle varie indagini. Le riprese sono come sempre state effettuate in vari luoghi della Sicilia: il commissariato di polizia altro non è anche il palazzo del Comune di Scicli.

A Punta Secca, una frazione del comune di Santa Croce Camerina, si trova il B&B celebre per essere la casa di Marinella dove abita Salvo Montalbano. Altre storiche location sono la piazza del Duomo a Ragusa Ibla, Modica, Sampieri e Donnalucata.

Luca Zingaretti

Gatto e cardellino: il cast del film de Il Commissario Montalbano

Come al solito è Luca Zingaretti a interpretare il ruolo del Commissario Montalbano. In Gatto e cardellino, rispetto agli altri film della serie, vediamo meno all’opera Cesare Bocci nei panni di Mimì Augello, che risulta in licenza: ad affiancare il commissario, come detto in precedenza, è Barbara Bellini, interpretata da Mariacristina Marocco.

Nel cast ci sono poi anche Peppino Mazzotta, in quelli dell’ispettore Fazio, Angelo Russo, che interpreta il goffo agente Catarella, Katharina Böh è invece Livia.

