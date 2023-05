Ecco le prime anticipazioni su Noi siamo leggenda, fiction con Nicolas Maupas, Valentina Romani e molti altri protagonisti di Mare fuori.

Dopo l’enorme successo avuto da Mare fuori, la Rai ci riprova con un’altra fiction con giovani protagonisti: Noi siamo leggenda. E proprio con Mare fuori ha diversi tratti in comune, a partire dal regista Carmine Elia. Ma non solo, sono tanti i protagonisti della serie Tv ambientata nel carcere minorile di Napoli che possiamo ritrovare anche in questa fiction che va in onda sempre su Rai 2. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere su Noi siamo leggenda.

Anticipazioni su Noi siamo leggenda: la trama della serie TV

Ma di cosa parla Noi siamo leggenda? I protagonisti sono un gruppo di ragazzi e ragazze che in comune hanno il fatto di avere un passato difficile alle spalle. E proprio le difficoltà avute durante l’adolescenza e le paura che sono nato hanno fatto sviluppare ai protagonisti una serie di superpoteri.

Nicolas Maupas

Ma Noi siamo leggenda non è solo un fantasy, una storia di supereroi come quelle a cui siamo abituati al cinema e in TV, la fiction è stata infatti descritta come “un fantasy di cui l’effetto speciale non è il tratto distintivo, ma è piuttosto una storia relazionale di tipo giovanile”.

Noi siamo leggenda: il cast della serie TV

Come detto in precedenza, in Noi siamo leggenda ritroviamo diversi protagonisti di Mare fuori: tre dei personaggi principali sono infatti interpretati da Nicolas Maupas, Valentina Romani e Giacomo Giorgio ovvero, rispettivamente, Filippo (Chiattillo), Naditza e Ciro Ricci. Nella fiction dovrebbe inoltre avere una parte anche Domenico Cuomo il Gianni (Cardiotrap) di Mare Fuori.

Oltre agli attori citati, in Noi siamo leggenda troviamo anche Antonia Liskova, Beatrice Vendramin, Antonio Gerardi e Marta Giovannozzi, tutti attori e attrici che il pubblico della Rai conosce bene avendoli potuti vedere come protagonisti di altre serie TV.

Noi siamo leggenda: uscita della serie TV

Quando esce Noi siamo leggenda? La data di uscita della serie TV non è stata ancora annunciata. Quel che si sa è che la prima stagione sarà composta da 12 episodi che andranno in onda su Rai 2 e sei puntate suddivise in altrettante settimane. La fiction la si potrà comunque vedere in questo 2023.

