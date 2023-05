L’Isola dei Famosi 2023 siamo abituati a vederla al lunedì sera, questa settimana va eccezionalmente in onda martedì 2 maggio, sempre in prima serata su Canale 5 a partire dalle ore 21.25 circa. Sarà una puntata ricca di sorpresa, con l’ingresso di un nuovo naufrago e molto altro ancora: vediamo allora le anticipazioni della puntata del 2 maggio de L’Isola dei Famosi 2023.

Anticipazioni L’Isola dei Famosi 2023: puntata del 2 maggio

La prima grande sorpresa della puntata de L’Isola dei Famosi 2023 è lo sbarco sull’isola di Asia Argento. L’attrice sarà una nuova concorrente del reality show? No, sbarcherà solamente per fare una sorpresa a sua sorella Fiore. Ma Asia Argento non si limiterà a una comparata, sarà infatti che protagonista di una speciale prova che potrebbe permettere ai naufraghi di ricevere un prezioso premio la loro avventura sull’isola.

Ilary Blasi

Non sarà Asia Argento ma nel corso della puntata di martedì 2 maggio ci sarà comunque l’ingresso di un nuovo concorrente. E poi si scoprirà chi tra Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo e la coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini sarà costretta a lasciare Cayo Cochinos e raggiungere l’Isola di Sant’Elena dove dovrebbe trovare Marco Predolin.

Il condizionale è però d’obbligo se si parla di Marco Predolin, negli ultimi giorni non è infatti stato ed è stato costretto a lasciare in maniera temporanea l’isola. Nel corso della puntata di martedì 2 maggio 2023 scopriremo invece se il suo addio sarà definitivo: c’è infatti la possibilità che si ritiri definitivamente dal reality.

Dove vedere L’isola dei Famosi 2023

Ricordiamo che la puntata de L’Isola dei Famosi 2023 può essere vista in diretta televisiva su Canale 5 ma si può vedere anche in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, a cui si può accedere gratuitamente da Smart TV, computer, tablet e smartphone.

