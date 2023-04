Ecco dove vedere L’Isola dei Famosi 2023 in streaming, oltre che in Tv, per non perdere neanche una puntata del reality show.

Lunedì 17 aprile comincia L’Isola dei Famosi 2023. Questa è l’edizione numero 17 del popolare reality show che, anche quest’anno è condotto da Ilary Blasi (è la terza volta di fila) con Alvin inviato dall’isola, in studio sono invece presenti in quali di opinionisti Enrico Papi (che prende il posto di Nicola Savino) e Vladimir Luxuria. Lo scorso anno a vincere il programma è stato l’attore Nicolas Vaporidis, chi sarà quest’anno ad aggiudicarsi il reality show? Per scoprirlo bisognerà ovviamente attendere la fine del programma. Ma dove si possono vedere le varie puntate in streaming, oltre che in TV? Scopriamolo insieme.

Dove vedere L’Isola dei Famosi 2023 in streaming e in TV

Come sempre dal 2015 a oggi, ovvero da quando i diritti televisivi del reality show sono passati dalla Rai a Mediaset, L’Isola dei Famosi in diretta è trasmessa in chiaro e in prima serata su Canale 5: le puntate iniziano intorno alle ore 21.25. A differenza di quanto avvenuto lo scorso anno, in questa edizione si torna all’antico con una sola puntata a settimana, non più due: il giorno scelto nel palinsesto Mediaset è il lunedì sera.

Ilary Blasi

Ma dove si può vedere L’Isola dei Famosi 2023 in streming gratis? Ovviamente, sulla piattaforma Mediaset Infinity: non solo verranno caricate tutte le puntate in modo che possano essere viste in qualunque momento dagli spettatori, ma sulla piattaforma on demand della Mediaset sarà possibile vedere anche L’Isola dei Famosi 2023 in diretta streaming, in contemporanea con la messa in onda televisiva su Canale 5.

Si può accedere a Mediaset Infinity attraverso varie la Smart TV ma anche attraverso l’App per smartphone o tablet oppure anche collegandosi al sito dal proprio computer.

Riproduzione riservata © 2023 - DG