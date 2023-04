Spiagge bianche, un mare da sogno, ma anche la grotta delle nomination: parliamo de L’Isola dei Famosi 2023. Il reality show è condotto da Ilary Blasi in studio ma sull’isola vedremo, oltre ai concorrenti del programma, anche Alvin, che torna nei panni di inviato sul luogo. Ma dove si trova l’isola nella quale è ambientato il programma? E quali sono tutte le spiagge? Vediamo ora quali sono tutte le location de L’Isola dei Famosi 2023.

L’isola che ospita i naufraghi in L’Isola dei Famosi 2023 i fan del reality la conoscono molto bene avendola già vista nel corso delle precedenti edizioni: è infatti l’isola Cayos Cochinos, in Honduras, la location anche di questa edizione numero 17 del programma.

Oltre alla spiaggia dove i concorrenti vivono, mangiano, dormono e svolgono tutte le varie attività c’è un altro luogo iconico: la Palapa, ovvero la grotta da dove i concorrenti si collegheranno di puntata in puntata e da dove faranno le nomination.

Oltre alla spiaggia principale di Cayos Cochinos ce n’è anche una secondaria, è la spiaggia di Playa Palapa.

Chi sono i naufraghi de L’Isola dei Famosi 2023? Troviamo Fabio Ricci e Alessandra Drusian, ovvero i due cantanti dei Jalisse. Il conduttore Alessandro Cecchi Paole, l’ex rugbista Andrea Lo Cicero, l’attore e modello Christopher Leoni, l’infleuncer Claudia Motta, l’ex Suor Cristina, ora semplicemente Cristina Scuccia.

E poi ancora l’attrice Corinne Clery, l’attrice Fiore Argente, la modella Helena Prestes, i conduttori radiofonici Marco Mazzoli, Paolo Noise e Marco Predolin, le showgirl Nathaly Caldonazzo e Pamela Camassa. Infine lo studente universitario Simone Antolini.

