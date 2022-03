Lino Guanciale è il protagonista principale de Il commissario Ricciardi: ecco le location della fiction di Rai 1.

I romanzi di Maurizio De Giovanni sono spesso stati fonte di ispirazione per le fiction di Rai 1. Gli esempi sono tanti: I Bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre e anche Il commissario Ricciardi. A proposito di quest’ultima fiction, vediamo ora quali sono le location che hanno ospitato le riprese dei vari episodi e che fanno da sfondo alla storia raccontata nelle varie stagioni. Ecco allora dove sono state girate le puntate de Il commissario Ricciardi.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Il commissario Ricciardi: le location della fiction di Rai 1

Il commissario Ricciardi è ambientata nella Napoli del ventennio fascista ed è proprio nel capoluogo di regione della Campania che si sono svolte le riprese dei vari episodi della fiction di Rai 1.

Tra le location che possiamo vedere nelle varie puntate ci sono luoghi simboli di Napoli come Piazza del Plebiscito, il Teatro San Carlo il Teatro Sannazaro, il Museo nazionale di Capodimonte, Villa Pignatelli, Reggia di Portici, la Basilica della Santissima Annunziata Maggiore, il Palazzo Reale e anche lo storico Caffè Gambrinus.

LINO GUANCIALE

Se è vero che Napoli è la città dove si sono svolte la maggior parte delle riprese della fiction, è altrettanto ero che alcune scene sono state girate anche in altri luoghi della Campania come Nocera Inferiore e Capua ma anche in Puglia, per la precisione a Taranto.

Il commissario Ricciardi: la trama e il cast fiction di Rai 1

Ogni episodio de Il commissario Ricciardi segue per l’appunto le vicende dell’omonimo protagonista, un commissario di polizia che ha una particolare capacità: riesce a vedere i fantasmi delle persone morte in maniera violenta.

Il protagonista principale della fiction è Lino Guanciale ma nel cast troviamo anche Rossella Ferraro, Antonio Milo, Enrico Iannello, Nunzia Schisano e Vera Ratti.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG