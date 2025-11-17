Tutti i modi per contattare “Lo stato delle cose”, il programma Rai condotto da Massimo Giletti

Come contattare “Lo stato delle cose”, il programma di approfondimento di Massimo Giletti su Rai 3. Email, numero verde e social.

Lo stato delle cose è il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti e trasmesso su Rai 3, realizzato da Rai Cultura insieme a Our Films. Il format racconta “i fatti, gli eventi e le storie al centro del dibattito pubblico“, con l’intento dichiarato di offrire una visione autentica della realtà. Non solo si può partecipare come pubblico in studio, ma il programma permette anche di comunicare con la redazione tramite più strumenti ufficiali.

Come contattare “Lo stato delle cose” tramite email

Massimo Giletti è autore e conduttore del programma, affiancato alla regia da Sabrina Busiello. “Lo stato delle cose” si propone di raccontare “la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo“, offrendo agli spettatori una visione profonda e consapevole della realtà.

Alla realizzazione del programma collaborano anche gli aiuto regia Elettra Dafne Infante e Gaetano Ferrara, che contribuiscono allo sviluppo di ogni puntata.

Per contattare la redazione di “Lo stato delle cose”, il canale principale è l’email. Chi desidera inviare segnalazioni relative ai temi affrontati nel programma può scrivere direttamente all’indirizzo ufficiale: [email protected].

Altri canali ufficiali de “Lo stato delle cose”: numero verde e social media

Oltre alla posta elettronica, per ottenere informazioni generiche su questo e altri programmi della Rai è possibile telefonare al Numero Verde gratuito 800.93.83.62. In alternativa, si può compilare il form disponibile sul sito ufficiale della Rai, pensato per facilitare il contatto tra il pubblico e la programmazione televisiva.

Inoltre, è possibile interagire con Lo stato delle cose, programma condotto da Massimo Giletti, anche attraverso i profili social ufficiali attivi su Instagram, Facebook e X (ex Twitter). Questi canali permettono di seguire gli aggiornamenti del programma e condividere reazioni, opinioni o contenuti correlati.