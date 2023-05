Sapete dove si trova il palco del Concerto del primo maggio 2023? Ecco la location del Concertone per la Festa dei Lavoratori.

Come ogni anno, per la Festa dei Lavoratori, a Roma va in scena il Concerto del primo maggio: un evento che ogni anno richiama decine di artisti che per tutta la giornata, dal pomeriggio fino alla sera, si alternano sul palco suonando la propria musica davanti a migliaia di persone di ogni età. Migliaia che diventano milioni, se consideriamo anche coloro che seguono il Concertone da casa, grazie alla diretta televisiva, o lo ascoltano alla radio. Ma dove si trova il palco del Concerto del 1° maggio? Vediamolo insieme.

Concerto 1 maggio: la location a Roma

Se siete a Roma per la Festa dei Lavoratori e volete assistere dal vivo al Concerto del primo maggio, dovrete recarvi in Piazza San Giovanni in Laterano: è questa infatti la location dove ogni anno si tiene il Concertone a partire dalla sua prima edizione, quella del 1990. Il Concerto del primo maggio è organizzato dai tre principali sindacati confederati: la CGIL, la CISL e UIL.

Concerto Primo Maggio

Nel corso degli anni solamente in due occasioni è cambiata la location del Concerto del primo maggio: la prima nel 2020, quando si è tenuto senza la presenza del pubblico al Teatro della Vittorie a Roma. Il motivo per questo cambio di location è facile immaginare: il lockdown dovuto al Covid. E sempre a causa delle restrizione per il Covid anche nel 2021 il Concertone si è tenuto in un luogo differente rispetto al solito, ovvero presso la Cavea dell’Auditorio Parco della Musica, sempre a Roma.

Tutte le altre edizioni del Concerto del Primo maggio sono invece state in piazza San Giovanni in Laterano, dove si trova l’omonima Basilica, una delle attrazioni turistiche da non perdere quando si visita la Capitale.

