Tanti telespettatori se lo stanno chiedendo: La Sposa 2 ci sarà? La fiction di grande successo con Serena Rossi avrà un secondo capitolo. Una domanda che si è fatta sempre più largo dopo la terza e ultima puntata trasmessa nella serata di domenica 30 gennaio, conclusione di un prodotto che ha premiato la scelta della Rai con ascolti importanti, nonostante qualche polemica che non manca mai di accompagnare le fiction. Al momento i vertici di Viale Mazzini non si sono espressi, pur avendo ovviamente accolto con piacere il successo di pubblico.

Sono valutazioni che la Rai farà nei prossimi giorni ma certo se si dovesse tenere conto della risposta di pubblico allora non ci sarebbero dubbi sulla scelta di produrre anche La Sposa 2. Anche perché non si tratta di una fiction molto lunga ma al contrario la scelta delle sole tre puntate ha aumentato la curiosità e nonostante tutto ha fatto anche affezionare i telespettatori ai personaggi. Da quello di Maria al piccolo Paolino, passando per Italo, solo all’apparenza burbero ma capace di superare il dolore anche grazie a Maria.

Di cosa parla La Sposa

La Sposa vede come protagonista la giovane Maria, il personaggio di Serena Rossi, una giovane calabrese che lavora per aiutare la sua famiglia che non naviga di certo in buone acque. Vive con la madre, il fratello e la sorella fino a che in paese arriva un uomo dal Veneto, in cerca di una moglie.

Per salvare la famiglia Maria si sacrifica e decide di sposare Vittorio: solo all’altare scopre che è un matrimonio per procura. Il marito è Italo, nipote di Vittorio: e così arrivata in Veneto inizia la sua nuova vita. Ben presto imparerà a farsi amare e soprattutto accettare dagli abitanti del piccolo borgo, che inizialmente non la vedevano di buon occhio.

