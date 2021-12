Serena Rossi è la protagonista de La Sposa: dalla trama al cast, passando per la data di uscita, tutto quello che c’è da sapere sulla fiction.

Una storia d’amore ma anche una storia di riscatto femminile e familiare: di cosa parliamo? Di La Sposa, la fiction Rai che è una delle novità del 2022. La protagonista principale è Serena Rossi, attrice che il pubblico di Rai 1 conosce molto bene essendo essendo tata tra le protagoniste di tante altre fiction di successo tra cui Mina Settembre. Dalla trama al cast, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su questa fiction.

La Sposa, la fiction: la trama

La Sposa è ambientata nell’Italia degli anni di ’60 ed è ispirato a un reale fenomeno sociale che ha caratterizzato quell’epoca. quello dei “matrimoni per procura”, ovvero le nozze organizzate tra giovani ragazze provenienti dalle regioni del Sud Italia che venivano date in sposa a qualche ricco signore del Nord Italia, principalmente agricoltori.

Serena Rossi

La protagonista di La Sposa è Maria, una ragazza calabrese che è destinata a sposarsi con un ragazzo vicentino rimasto prematuramente vedovo, Italo Bassi, il nipote del rude Vittorio Bassi, un agricoltore che è interessato esclusivamente a dare continuità alla dinastia Bassi.

Maria lascia quindi la sua casa e la sua terra per trasferirsi in Veneto dove si troverà in mezzo a una realtà completamente differente rispetto a quello a cui era abituata. A rendere ancora più complicata la situazione sarà Antonio, l’ex fidanzato di Maria che tornerà in Italia dal Belgio dove si era trasferito per lavorare.

La Sposa, la fiction: il cast

Come detto in precedenza, a interpretare il ruolo di Maria è Serena Rossi. Giorgio Marchesi veste invece i panni di Italo, il marito a cui è destinata Maria. L’avido Vittorio Bassi è invece impersonato da Maurizio Donadoni. Nel cast della fiction troviamo poi anche Antonio Nicolai, Mario Sgueglia.

