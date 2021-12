Al GF Vip 6 volano piatti e urla tra Valeria Marini e Sophie Codegoni, una discussione partita perché a quanto pare alcuni gieffini non sono proprio puliti.

Al GF Vip 6 gli animi si scaldano a causa della pulizia della Casa. Valeria Marini, infatti, ha scatenato una scenata contro Sophie Codegoni e lo stato igienico della cucina.

Valeria Marini si è risentita perché Sophie non l’ha aiutata a lavare i piatti, preferendo trascorrere del tempo con gli altri coinquilini del GF Vip. Le due hanno cominciato a litigare, urlando e sostenendo ognuna la propria tesi. Una discussione che, come spesso capita, ha raggiunto dei toni tragicomici, con la Marini in lacrime perché i piatti puzzavano di pesce.

Ma non è finita qui: Sophie inalberata ha detto a Valeria che lei ha sempre fatto le pulizie, anche quando ha trovato alcuni ambienti in condizioni pessime. Ecco le sue parole: “Come si chiama quel coso? Il bidet… e me le dovevo pulire io. Qui dentro, questo è niente. La cacca nel bidet e la dovevo pulire io perché trovavo la cacca nel bidet. Quindi capite che, fidatevi…Qui dentro in questa casa ci sono altre persone con cui parlarne che non sono io. E sono quattro i nomi che non faccio ma so benissimo chi lascia la cacca nel bidet, chi non lava i piatti e chi lascia le cicche. Li so tutti i nomi e fidati che non sono io. L’unica pecca che ho è che lascio la camera disordinata“.

Insomma, sembra che nella casa del GF Vip 6 non tutti siano esattamente pulite, viste le parole delle due vippone, che per fortuna poi si sono calmate e sono tornate alle loro faccende.

