Il concorso di bellezza Miss Italia cambia strada, lasciando la tv per sbarcare sul web, grazie a una piattaforma streaming e ai social network. Ecco cosa cambia.

Miss Italia è il concorso di bellezza per eccellenza nel nostro Paese, ma quest’anno rompe la tradizione lasciando la televisione. Andato in onda per decenni su Rai 1 e da qualche anno su La 7, quest’anno il concorso si sposta sul web, cercando di stare al passo coi tempi, utilizzando una nuova comunicazione transmediale.

Miss Italia, infatti, quest’anno si trasforma in una miniserie tv, trasmessa sulla piattaforma OTT Helbiz Live in esclusiva per l’Italia. Per guardare il concorso di bellezza si deve scaricare la app Helbiz Live da Play Store o su Apple Store, e registrarsi, la visione sarà gratuita.

Praticamente, Miss Italia diventa quasi un talent: infatti, saranno eliminate sfilate, costumi da bagno con numeretti e vari discorsi da “pace nel mondo”. Le Miss prescelte dovranno superare delle prove, dovranno interagire con i social, con Instagram e tante altre cose.

Le ragazze saranno impegnate in sette giorni, girando delle clip in diretta quotidiane a Venezia, città con la cui Patrizia Mirigliani ha stretto un accordo di collaborazione per l’edizione 2021: “Ci vuole coraggio per cambiare, e il coraggio l’ho dentro di me. Sono molto ottimista su questa scelta. Il concorso tradizionale non rappresentava più la donna di oggi, non riusciva più a tradurre i concetti di modernità incarnati dalle donne. Miss Italia, da Stresa in poi, è sempre stata una rivoluzione culturale. Nel tempo abbiamo abbattuto le ‘misurè, abbiamo ammesso le mamme, aperto le porte alle curvy. La prossima sarà la rivoluzione digitale”

