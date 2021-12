Questa sera arriva la tanto attesa finale di X Factor 2021, il talent show arrivato anche quest’anno alla puntatona finale. Ecco cosa accadrà questa sera al Mediolanum Forum di Assago.

X Factor è arrivato alla puntata finale anche per questo 2021, una puntata molto attesa con 4 finalisti che andrà in onda stasera giovedì 9 dicembre 2021 su Sky Uno. Baltimora, Bengala Fire, Fellow, gIANMARIA sono i quattro artisti che sono arrivati alla fine di questa edizione, condotta da Ludovico Tersigni che ha sostituito Cattelan.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

I quattro giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika arrivano al grand finale, che si terrà come ogni anno al Mediolanum Forum di Assago, con un concorrente ciascuno e sono agguerritissimi. Stasera saranno tre le manche per decidere chi vincerà X Factor 2021, al termine di ciascuna il concorrente meno votato dal pubblico dovrà abbandonare la gara.

Durante la prima manche vedremo i duetti, con i quattro finalisti affiancati ognuno dal proprio giudice. La seconda sarà il Best Of, in cui i tre artisti rimasti in gara potranno esibirsi con un medley dei brani che hanno presentato durante queste settimane. L’ultima manche, la Finale quindi quella più importante, sarà dedicata ai cavalli di battaglia.

Gli ospiti di questa sera

Per concludere in bellezza, sul palco di X Factor due super sorprese: a salutare quest’edizione ci sarà la band internazionale Coldplay, capitanata da Chris Martin. Il gruppo torna dopo l’ultima esibizione nel 2015, per sorprendere ancora una volta il pubblico con le loro canzoni.

Ospiti della serata anche i Mansekin, che tornano sul palco che gli ha portato fortuna nella loro carriera, dove tutto è iniziato.

Riproduzione riservata © 2021 - DG