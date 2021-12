A vincere questa edizione di X Factor 2021 è il cantante sofisticato Baltimora, il 20enne ha battuto i gIANMARIA e si è aggiudicato il gradino più alto del podio.

Il 9 dicembre si è chiuso X Factor 2021 con la vittoria del cantante Baltimora. Il sofisticato cantautore ha conquistato la giuria e il pubblico ottenendo il primo posto. La sua vittoria è stata inaspettata anche per il 20enne che ha commentato con un “non ha senso” il suo trionfo.

Baltimora vince X Factor 2021: come è andata la finale

Ad aggiudicarsi la vittoria è Edoardo Spinsante, in arte Baltimora, il cantante di Hell Raton che ha stregato tutti con il inedito Altro. La grande finale è iniziata con l’esibizione di gIANMARIA (cantante di Emma) con Sulla nostra relazione. Subito dopo si è esibito proprio Baltimora accompagnato da Hell Raton per cantare “Otherside” un pezzo dei Red Hot Chili Peppers. Non sono mancati i Bengala Fire (cantanti di Manuel Agnelli) con In Between Days. Ultimo concorrente Fellow accompagnato da Mika che si è esibito con Underwater. Proprio lui è stato il primo ad essere eliminato. Dopo l’uscita di Fellow tutti i concorrenti rimasti in gara hanno cantato le loro canzoni “migliori” del percorso a X Factor. Ad avere la meglio su tutti è stato Baltimora che si è giocato la vittoria con i gIANMARIA avendo la meglio.

