Per la prima volta, Diletta Leotta sarà dietro al bancone per condurre Striscia la Notizia insieme a Alessandro Siani, questo per una sola serata.

Diletta Leotta e Alessandro Siani condurranno Striscia la Notizia, venerdì 10 dicembre. Improvvisa la notizia che per la prima volta vede la “regina di Dzn” dietro il bancone della note trasmissione di Antonio Ricci. Per la conduttrice questa è la prima esperienza nel programma, mentre per l’attore napoletano è un ritorno molto gradito.

Diletta Leotta conduce Striscia la Notizia con Siani

“La novità è stata annunciata con video in cui si vede la Leotta chiamare Siani dicendo di voler consegnare un regalo agli amici siciliani Lipari e Friscia, attuali conduttori. “Ho pensato di andare di persona – dice lei -, conosci qualcuno per farmi entrare a ‘Striscia’?”. E lui risponde con un «ti faccio sapere…» che prelude alla sorpresa…”

Questo è ciò che riporta La Stampa, sulla conduzione da parte di Diletta Leotta di Striscia la notizia insieme ad Alessandro Siani. L’attore napoletano aveva già fatto l’esperienza alla conduzione del programma con Vanessa Incontrada che ha avuto anche un discreto successo. Come se la caveranno insieme? Questa sera andranno in onda in prima serata su Canale 5, come di consueto.

