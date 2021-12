Ecco le primissime indiscrezioni su cosa accadrà nella puntata di oggi a Uomini e Donne, Isabella Ricci potrebbe uscire dallo studio con Fabio e per Matteo Ranieri sono scintille?

Manca molto poco alla messa in onda della prossima puntata di Uomini e Donne ma già circolano le prime anticipazioni. Isabella Ricci potrebbe fare il tanto atteso annuncio di uscire dal programma con il cavaliere Fabio. Per il trono classico invece, Matteo Ranieri sembra molto preso da una corteggiatrice: chi è la misteriosa ragazza?

Cosa accadrà oggi a Uomini e Donne

Da molti giorni è uscita l’indiscrezione secondo cui Isabella Ricci abbia lasciato il programma con Fabio, il cavaliere con cui si sta frequentando. La puntata in cui la dama va via dal programma però, non è andato ancora in onda: potrebbe essere oggi il giorno fortunato? I due si sono frequentati sempre più spesso e, nonostante le titubanze iniziali, hanno deciso di viversi fuori dagli studi. Per quanto riguarda il trono classico, abbiamo lasciato Matteo Ranieri molto preso dalla corteggiatrice Martina Viali, ma ora sembra che il tronista abbia posato gli occhi su Federica, una ragazza la cui storia lo ha appassionato molto. Sembra che la loro prima esterna sia andata bene e che ci sia usciti anche una seconda volta. Che sia la ragazza giusta per lui?

