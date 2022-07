Dalla fine degli anni ’50 fino ai primi anni ’90, Adriano Celentano è stato, anche, una delle più importanti star del cinematografo italiano. Sono tanti i film di cui è stato protagonista. Uno di quelli più famosi, che ha avuto il maggior successo, è Serafino. Uscito nel 1968, il film ha subito conquistato pubblico e critica, e pensare che Adriano Celentano era stato in un primo momento scartato per il ruolo da protagonista e solamente dopo un secondo provino è riuscito a convincere il regista Pietro Germi. Vediamo ora quali sono le location di Serafino.

Serafino è ambientato principalmente ad Arquata del Tronto, comune delle Marche ma al confine con Lazio, Abruzzo e Umbria. Proprio ad Arquata del Tronto sono state girate la maggior parte delle scene della commedia. Ma non solo.

Le frazioni di Sperlonga e di Capodacqua hanno ospitato attori, attrici e tutti gli addetti ai lavori per diverse scene del film. Spostandosi di regione e arrivando nel Lazio, nel comune di Amatrice sono state girate tutte le scene del servizio militare di Serafino. Ad Amatrice, nel porticato del Comune, è stata girata anche la scena della caciotta da dare all’avvocato.

Tra le varie location del film troviamo poi Campo Imperatore, località dell’Abruzzo nella quale il regista Pietro Germi ha girato le scene riguardanti gli esterni.

Oltre al già citato Adriano Celentano, che interpreta per l’appunto il ruolo del già citato Serafino che dà il titolo al film. Nel cast della commedia troviamo poi anche Ottavia Piccolo nei panni di Lidia, Saro Urzì in quelli di zio Agenore, Francesca Romana Coluzzi è invece Asmara. Completano il cast Amedeo Trilli, Gino Santercole Benjamin Lev e Luciana Turina.

