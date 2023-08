Ecco tutto quello che c’è da sapere su Che tempo che fa 2023/24: sul Nove, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto tornano con il loro programma.

Che tempo che fa è stato per tantissimi anno uno dei programmi di punta della Rai, tanto che è andato in onda su tutti i tre principali canali della televisione pubblica: prima Rai 3 (dove è stato per molti anni), poi anche Rai 1 e Rai 2. Come è noto da tempo, nella stagione 2023/2024 il programma condotto da Fabio Fazio, con la collaborazione di Luciana Littizzetto, è uscito dai palinsesti della tv pubblica ma non è stato chiuso: va infatti in onda sul Nove. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere riguardo a Che tempo che fa 2023/2024.

Che tempo che fa quando inizia?

Partiamo rispondendo alla domanda che in tanti si stanno ponendo: ma Che tempo che fa sul Nove quando inizia? La prima puntata del programma condotto da Fabio Fazio e da Luciana Littizzetto va in onda domenica 15 ottobre 2023 a partire dalle ore 19.30: è questa la collocazione che è stata scelta per la trasmissione all’interno del palinsesto di Nove.

Fabio Fazio

Che tempo che fa 2023/24: gli ospiti

Detto della presenza alla conduzione, ovviamente, di Fabio Fazio e di Luciana Littizzetto, sono da segnalare anche gli altri componenti del cast del programma: c’è anche Filippa Lagerbarck e sono inoltre presenti tutti quegli ospiti fissi che hanno caratterizzato il programma negli ultimi anni.

Gi ospiti fissi di Che tempo che fa 2023/24 sono: Michele Serra, Nino Frassica, Roberto Burioni, Massimo Giannini, Mara Maionchi, Maurizio Ferrini, Nino Frassica, Francesco Paolantoni, Ornella Vanoni e Ubaldo Pantani. E poi c’è anche un altro ospito, anche se non sarà una presenza fissa del programma: Tommaso Zorzi.

Tornando a Luciana Littizzetto, anche nella versione di Che tempo che fa sul Nove sarà protagonista con i suoi monologhi della durata di circa mezz’ora, caratterizzati dalla sua grande ironia, con cui affronterà i vari temi di attualità, di politica e molto altro.