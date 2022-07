La Dama Velata è una fiction Rai che ha avuto un grande riscontro di pubblico sin da quando è stata trasmessa per la prima volta: dove vedere le puntate in streaming.

La Dama Velata è una fiction Rai di grande successo che ha come protagonisti Lino Guanciale e Miriam Leone. Andata in onda per la prima volta nel 2015, è ciclicamente riproposta dalla Rai in replica ma è possibile pure vederla in streaming. Ambientata a Trento, vede raccontata una storia d’amore particolare, dato che quella tra i due protagonisti sboccia pian piano ed è solo nel gran finale che i due si rendono conto di quanto tengano l’uno all’altra. Ecco come fare per rivedere le puntate della Dama Velata e dove vederle (o rivederle) in streaming.

Dama Velata in streaming: dove vederla

La Dama Velata in streaming è disponibile su Rai Play. Le puntate della serie sono quindi visibili gratuitamente da smart tv, da tablet, da smartphone o da computer. Sarà solo necessario registrarsi al servizio e poi accedere dai propri dispositivi, potendo così vedere gli episodi della fortunata fiction con Lino Guanciale e Miriam Leone.

Dama Velata, il cast

Non solo Lino Guanciale e Miriam Leone, nei panni della contessa Clara Grandi e il Conte Guido Fossà. Tra gli attori Lucrezia Lante della Rovere, Andrea Bosca, Luciano Virgilio, Jaime Olias, Emma Orlandini, Úrsula Corberó, Mar Regueras.

Miriam Leone

Dama Velata: di cosa parla la fiction

Ambientata nella Trento di fine ‘800, la Dama Velata ha come protagonista la contessa Clara Grandi, cresciuta in campagna ma costretta a tornare in città perché il padre, il conte Grandi, ha deciso di farla sposare per avere un erede. Clara dovrà però stare attenta alla zia Adelaide e al cugino Cornelio, che tramano contro di lei per evitare che l’eredità sfugga dalle loro mani.

