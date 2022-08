Ecco come fare a vedere Dazn su Sky e su Sky Q: da lunedì 8 agosto 2022 la piattaforma streaming torna sulla TV satellitare.

Per gli appassionati di calcio e per i tifosi è arrivata una notizia che farà piacere a tanti: Dazn arriva su Sky. O meglio, torna, considerato che gli scorsi anni era già presente sulla TV satellitare un canale dedicato alla piattaforma streaming. Canale che era sparito nell’estate del 2021, quando Dazn si era assicurata i diritti in esclusiva di tutte le partite del campionato di serie A e serie B. Ma vediamo ora come fare a vedere Dazn su Sky.

Come vedere Dazn su Sky e su Sky Q

A partire da lunedì 8 agosto 2022 su Sky è presente il canale ZONA DAZN (si può trovare al canale 214 del telecomando di Sky) nel quale sono proposti tutti i contenuti della celebre piattaforma streaming, partite di calcio comprese.

Sempre a partire da lunedì 8 agosto 2022, per gli abbonati a Sky Q c’è poi la possibilità di scaricare l’apposita App di Dazn in cui poter vedere tutti i contenuti e che funziona proprio come il canale ZONA DAZN.

Attenzione però: per poter vedere tutti i contenti di Dazn non basta essere clienti Sky ma è obbligatorio sottoscrivere anche un abbonamento alla stessa piattaforma streaming. In pratica, senza un abbonamento a Dazn non sarà comunque possibile vedere le varie partite di serie A, serie B e gli altri eventi sportivi trasmessi. Il grande vantaggio è che, una volta sottoscritto l’abbonamento, non è necessario avere un’ottima connessione a internet per poter usufruire al meglio del servizio.

Abbonamento a Dazn: il prezzo

Esistono due tipi di abbonamento a Dazn: quello Standard, che costa 29,99 euro al mese e consente la visione degli eventi in un solo dispositivo alla volta, quello Plus, che costa invece 39,99 euro al mese e consente la visione in contemporanea a due dispositivi.

