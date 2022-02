Siete in cerca di schemi per bavaglini a punto croce? Ecco alcuni modi per trovarli e come procedere per realizzarli.

Realizzare dei bavaglini a punto croce può essere un’idea regalo fai da te molto apprezzata dalle future mamme: c’è chi decide di regalarne sette, uno per ogni giorno della settimana, con relativo nome del giorno ricamato, chi invece vi ricama il nome del neonato incorniciato da tante piccole decorazioni, e chi invece preferisce ricamare soltanto l’iniziale del piccolo, magari con un carattere visibile e bello grande. Per ogni idea si può prendere spunto da degli schemi, presenti in commercio.

Disegni a punto croce per bavaglini: dove trovarli in commercio e gratis

Se cercate degli schemi per bavaglini a punto croce, potete andare alla vostra edicola di fiducia e chiedere al giornalaio di consigliarvi qualcosa al riguardo. Ci sono un’infinità di riviste di punto croce per bambini che soddisferanno le vostre esigenze.

Schemi bavaglino punto croce

Altrimenti, evitando di spendere, potete cercare su internet e subito vi appariranno tantissime immagini da stampare con cui potrete personalizzare i bavaglini dei vostri neonati o quelli che regalerete ai piccoli delle vostre amiche.

Bavaglini e bavette punto croce: come procedere

I bavaglini da pappa invece sono più grandi delle classiche bavette, e permettono di ricamare immagini più estese, scenette simpatiche o frasi scherzose come se le stesse dicendo il neonato stesso. L’importante è usare una tela Aida bella resistente, in cui le crocette non escano deformate, e tre fili di mouliné, in modo tale da renderle ‘cicciotte’ e non lasciar intravedere il tessuto sottostante.

Visto che è una tecnica di ricamo che si basa su immagini costituite da tante piccole croci, per realizzarlo bisogna seguire uno schema quadrettato, in cui ogni quadretto colorato è una crocetta da ricamare nel colore corrispondente.

Ecco anche un video che spiega bene tutti i passaggi:

