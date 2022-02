In tutto il mondo oggi si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile, ecco le iniziative nel nostro paese.

Oggi, 15 febbraio, è la giornata mondiale contro il cancro infantile, una giornata istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sui tumori che colpiscono proprio i bambini. Questa giornata vuole essere un momento di raccoglimento e sostegno verso bambini e adolescenti che lottano contro il cancro e verso le loro famiglie. Vediamo quali saranno gli eventi in Italia.

Giornata mondiale contro il cancro infantile: gli eventi

L’istituzione di questa giornata è volta a l’organizzazione di eventi per sensibilizzare, ma anche per dare sostegno alle famiglie coinvolte. Nella giornata di oggi ci saranno diverse iniziative come quelle promosse da Fiagop (Federazione nazionale associazioni genitori e guariti oncoematologia pediatrica onlus). In particolare si svolgerà “Diamo radici alla speranza, piantiamo un melograno“, un’iniziativa che è giunta alla sua quarta edizione e che prevede piccole iniziative che si svolgeranno, nel rispetto delle norme anti-Covid in diversi ospedali, ma anche scuole e giardini pubblici. Saranno coinvolti i pazienti, le loro famiglie, ma anche il personale sanitario.

Fiocco per la Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile

Le iniziative si estenderanno anche ai giorni a venire, in particolare da oggi fino a lunedì 28 febbraio saranno aperte le donazioni di sangue e piastrine. L’iniziativa dal nome “Ti voglio una sacca di bene” è promossa da Arop Odv ed è lanciata per sostenere i circa 1500 bambini e 900 adolescenti che ogni anno si ammalano di leucemia e tumore nel nostro Paese.

Cancro infantile: i numeri in Italia e nel mondo

Sul sito della giornata mondiale contro il cancro infantile si fa forte l’appello per migliorare l’accesso ai trattamenti per i paesi a basso e medio reddito. L’obiettivo è quello di raggiungere almeno il 60% del tasso di sopravvivenza entro il 2030. Oggi purtroppo nei paesi meno sviluppati questi numeri sono ancora molto lontani dalla realtà. Solo il 20% dei bambini sopravvive nei paesi a medio e basso reddito, mentre in quelli ad alto reddito in cui si può avere accesso ai trattamenti le percentuali di sopravvivenza sono dell’80%. Come sottolineato dall’associazione promotrice di questa giornata, Fiagop, “il cancro infantile continua a essere la principale causa di morte correlata ad una malattia non trasmissibile nei bambini dopo il primo anno di vita: ogni tre minuti, nel mondo, un bambino o un ragazzo muore“.

