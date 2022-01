Scopri le più belle frasi da dedicare sugli auguri di Pasqua per bambini: una raccolta di auguri e filastrocche.

Per i bambini la Pasqua, insieme al Natale, è sicuramente una delle festività più sentite. E sicuramente, insieme all’attesa di scartare le uova di cioccolato e di fare tanti lavoretti di Pasqua, i più piccini amano anche ricevere e fare degli auguri davvero speciali. Per questo abbiamo raccolto le frasi più belle e simpatiche sugli auguri di Pasqua per bambini.

Frasi sulla Pasqua per bambini

Vediamo alcune delle più divertenti e dolci frasi pasquali per bambini. Potete ispirarvi a queste frasi per augurare una felice Pasqua ai bambini, ma potete anche usarle per creare insieme a loro dei bigliettini e delle cartoline da donare a zii, nonni e genitori.

Colorare uova per pasqua

– L’uovo di Pasqua non è dolce neanche la metà di quanto lo sei tu. Buona Pasqua!

– Esce saltando da un ovetto, un grazioso coniglietto con il muso un po’ imbrattato di gustoso cioccolato e saltando un po’ qua e là Buona Pasqua ti dirà!

– Ogni momento della vita è come un uovo di cioccolata: con una bellissima sorpresa al suo interno. Impara a trovarla e porterai sempre la Pasqua dentro di te. Tanti auguri!

– Tantissimi auguri al Coniglietto Pasquale più carino che conosca!

– Campane a festa, tripudio di cuori: Buona Pasqua felice ai miei grandi amori.

Pensierini di Pasqua per bambini

Ecco alcune poesie e filastrocche per bambini sulla Pasqua.

– Le uova a sorpresa, le rondini e i fiori,

rallegran la Pasqua di vivi colori.

Ma il dono più bello, regalo migliore,

lo porta la pace in fondo al cuore.

– Una campana piccina, piccina

con la sua voce fresca e argentina

si sveglia all’alba, tutta contenta

nessuna nuvola più la spaventa.

Dondola dondola, nel cielo blu

e dice a tutti:“Risorto è Gesù!”.

decorazioni di pasqua

– Da dove viene l’uovo di cioccolato

se nessuno l’ha mai covato?

Da dove viene l’uovo dipinto

che quando lo mangi è vero e non è finto?

Da dove viene l’uovo con la sorpresa

se le galline non fanno la spesa?

– Pasqua è gialla come un pulcino,

come il collare di un cagnolino,

è rosa e allegra come un confetto,

come i bei fiori di quel rametto.

Pasqua è celeste come il mare e il cielo,

come la trama di questo velo,

è verde brillante come un bel prato,

come il trenino che ha appena sbuffato.

Pasqua è dipinta di tanti colori:

come i sorrisi dei nostri cuori.

