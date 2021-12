È il momento di scrivere la lettera a Babbo Natale, vediamo qualche accorgimento, l’indirizzo a cui spedirla e come ricevere una risposta.

Come ogni anno si avvicina il momento di scrivere la lettera a Babbo Natale, un’emozione unica per ogni bambino che esprime i suoi desideri. Ma sapevate che l’ufficio postale di Babbo Natale esiste davvero? Vediamo come spedire la letterina a Babbo Natale e come fare anche a ricevere una risposta.

Lettera Babbo Natale: come scriverla e spedirla

Per scrivere la letterina a Babbo Natale vi basta un semplice foglio bianco e una busta da lettere, ma potete personalizzare la letterina facendo fare ai bimbi dei disegni oppure stampare dei modelli di letterina che potete trovare in rete.

I bambini potranno esprimere i loro desideri e chiedere tutti i doni che desiderano, ma non dimenticate di spiegare che non riceverà tutto quello che chiederà e che Babbo Natale terrà conto di come si è comportato durante l’anno. Per finire non dimenticate l’indirizzo: Joulupukin Pajakylä – Circolo Polare Artico, 96930 Napapiiri, Finlandia.

Lettera a Babbo Natale: come ricevere una risposta?

Volete realizzare il desiderio dei vostri bambini di ricevere una risposta da Babbo Natale? Di anno in anno ci sono diverse iniziative, come la lettera a Babbo Natale di poste italiane. Sul sito, in prossimità di Natale, vengono sempre proposte iniziative per inviare la letterina a Babbo Natale e ricevere una risposta.

Per creare una risposta da parte di Babbo Natale potete anche cogliere l’iniziativa del Telefono Azzurro. Dal sito è, infatti, possibile creare una risposta personalizzata firmata da Babbo Natale, San Nicola o Santa Lucia. Aderendo a questa iniziativa si può fare una piccola donazione per aiutare l’associazione. Naturalmente potete anche scrivere direttamente una risposta da parte di Babbo Natale per i vostri bimbi e fargliela trovare nella buca delle lettere.

