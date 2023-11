Ecco tante idee per dei lavoretti di Natale con le pigne da realizzare con i bambini: da una semplice decorazione a splendidi angioletti fai da te…

Le pigne sono tra gli elementi più caratteristici delle decorazioni natalizie. Si possono acquistare nei supermercati, negozi di accessori oppure raccoglierle direttamente nei boschi. La base marrone chiaro/scuro è perfetta per essere colorata, oppure da decorare con spray bianco per un effetto neve. Con un po’ di fantasia, si possono creare degli splendidi lavoretti di Natale con le pigne, magari anche per la scuola insieme ai bambini, come ad esempio dei centrotavola autunnali e decorazioni per la casa e per l’albero.

Ecco 10 idee per realizzare delle semplici composizioni natalizie con pigne utilizzando materie prime economiche ed ecologiche e realizzare creazioni uniche e originali.

Lavoretti di Natale con le pigne per la tavola: 3 creazioni

Il centro tavola è un elemento che non può mancare tra i lavoretti natalizi. Se ne possono creare di semplici utilizzando della colla e materiale da recupero. Potete, ad esempio, realizzare un centrotavola con le pigne utilizzando un vassoio rigido o il cartoncino di una vecchia scatola di scarpe. Non fate usare ai bambini le forbici, a meno che non abbiano la punta arrotondata e siano capaci ad adoperarle. Incollate, dunque, le pigne o della frutta secca al centro della base. Per tenerle fisse usate della semplice colla vinilica. Completate l’opera aggiungendo delle stelline di carta.

Pigne centrotavola

In alternativa, per dei centrotavola ancora più natalizi, alle pigne si possono aggiungere delle candele rosse e anche dei piccoli rametti di pino, per rendere la composizione più caratteristica.

Centrotavola candele rosse pigne

Un’altra idea ancora è colorare le pigne con dello spray bianco, per ricreare l’effetto neve… molto natalizio! Ovviamente si possono aggiungere diversi oggetti alla composizione, come rametti e foglie prese dal giardino e dal bosco.

Pigne e neve

4 decorazioni natalizie con le pigne per la casa

Ai piccini piacerà sicuramente l’idea di creare dei graziosi angioletti di Natale. Procuratevi una pallina bianca grande circa 1/4 rispetto la pigna sulla quale disegnerete il viso dell’angioletto. Con della lana fate i capelli e incollateli con della colla vinilica.

Angioletti di Natale

Incollate successivamente la testa alla base della pigna. Infine, create le ali utilizzando del nastro dorato o color argento. Fate, dunque, un fiocco e attaccatelo sul retro della pigna.

Un’idea carina e facile da realizzare è quella di colorare una pigna o più con i colori acrilici, per fare una belle decorazione colorata.

Pigne colorate

Inoltre, si possono fare delle candele con le pigne. Basta togliere la parte superiore della pigna, scavare un buco nella stessa, facendo sempre attenzione a non farsi male. Una volta fatto il buco si prendere una candela, di quelle piccole, e si incastra dentro.

Pigne e candela

Infine, un altro modo carino di fare è realizzare una ghirlanda di natale con le pigne, da attaccare fuori dalla porta di casa.

Ghirlanda con pigne

Decorare con le pigne l’albero di Natale: 3 idee

Per creare con le pigne, una semplice idea di decoro per l’albero che possono realizzare anche i bimbi è quella di utilizzare dello spago e un fiocco di stoffa o di iuta. Legate un pezzo di spago sulla base della pigna e aggiungete il fiocco. Appendete poi la pigna sull’albero di Natale.

Lavoretti pigne albero di Natale

Un’alternativa è quello di creare dei piccoli gnomi, con il corpo pigna e la testa con un po’ di cotone rosa, facendo magari anche un cappellino in tessuto.

Lavoretti con gnomo

Si possono anche creare dei piccoli pupazzi di neve da attaccare sull’albero, sempre utilizzando del cotone e della stoffa.

Pigne gnomi

