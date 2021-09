Scoprite le idee più simpatiche per realizzare lavoretti di Natale per bambini perfetti per essere usati come decorazioni.

Preparare le decorazioni natalizie è una gioia per grandi e piccini, vediamo quindi delle simpatiche idee per i lavoretti di Natale per bambini. Abbiamo raccolto alcune delle proposte più belle che potrete realizzare con materiali che avete sicuramente già in casa o che in ogni caso sono facili da reperire, scopriamole subito.

Lavoretti di natale per bambini piccoli

Usando i bastoncini di legno del gelato potete ricreare un bellissimo presepe fai da te da appendere. Questo è uno dei lavoretti natalizi per bambini adatto ad ogni età e veramente facile da realizzare. Vi serviranno i bastoncini di legno, le tempere dei pennarelli per colorarli e vinavil oppure colla a caldo per fissare i bastoncini. Usate cinque bastoncini per creare la capanna, a questo punto accorciate tre bastoncini per creare Giuseppe, Maria e Gesù. Con un punto di colla a caldo potete quindi incollare uno spago sulla sommità della capanna che vi consentirà di appenderlo alla parete.

Biscotti Natale

Veniamo quindi a un’altra idea, questa volta si tratta di una creazione golosa che conquisterà anche i più piccini. Preparate dei biscotti tradizionali ma intagliateli con le formine a tema natalizio: stelline, calze, fiocchi di neve, renne o alberelli di natale. Prima di infornarli, ricordatevi di praticare un forellino, vi servirà per infilare dentro un nastrino colorato e appendere i vostri biscotti natalizi all’albero. Dopo averli lasciati raffreddare non dimenticate di decorarli con la ghiaccia a base di albume e zucchero a velo.

Addobbi natalizi fai da te per bambini

Le decorazioni natalizie ci permettono di sfruttare davvero una miriade di materiali differenti e spesso tra i più gettonati ci sono le pigne. Un’idea diversa può essere quella di creare delle decorazioni da appendere all’albero usando la pasta cruda. Con la pasta cruda si possono creare ghirlande, stelle, angioletti, ma una delle decorazioni più d’effetto e anche tra le più facili da creare è un alberetto di Natale.

Albero di Natale di pasta

Un metodo è usare come base un cono di carta o di cartoncino e ricoprire tutta la superficie con la pasta incollandola con la colla a caldo. Assicuratevi di non lasciare spazi vuoti, l’ideale è utilizzare le farfalle oppure le conchigliette. Dopo aver terminato non vi resta che colorare la vostra creazione con le tempere oppure una vernice spray.