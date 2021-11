Siete alla ricerca di idee per costruire un presepe fai da te con i bambini? Ecco il procedimento e tante idee da cui trarre ispirazione!

In vista del Natale non c’è niente di più bello che addobbare casa e naturalmente una delle attività più coinvolgenti anche per i più piccoli è preparare il presepe. Perché allora non rendere ancora più magico questo momento scegliendo di costruire un presepe fai da te con i bambini? Vediamo tante idee a cui potete ispirarvi e che potrete realizzare con materiali facili da reperire.

Presepi per bambini: cosa serve per realizzarli

Una delle idee che vogliamo proporvi è quella di realizzare il presepe interamente in carta o cartoncino. Per farlo vi serviranno cartoncini colorati o bianchi da colorare con i pennarelli, forbici e colla. Ci sono tanti modi per procedere, per esempio potete stampare disegnare le sagome dei vostri personaggi, ritagliarle e farle colorare ai bambini, oppure potete stampare dei modelli già pronti da ritagliare e colorare.

In ogni caso dopo aver preparato i personaggi sarà il momento di trasformare le vostre sagome in personaggi 3D. Per farlo vi basterà incollare i designi al cartoncino e creare un piccolo piedistallo per ogni personaggio con un rettangolino di cartone.

Un altro modo per creare presepi fai da te per bambini è quello di realizzare i personaggi con la base, ovvero la parte che costituirà il corpo, a forma di cono in modo che i personaggi possano stare in piedi. Dopo aver realizzato i corpi di tutti i personaggi potrete usare il cartoncino per realizzare i visi e assemblare quindi i personaggi con la colla stick

Lavoretti Natale fai da te con rotoli di carta igienica

. Oltre a poter utilizzare il cartoncino ripiegato a forma di cono, un’altra possibilità è quella di usare i tubi vuoti di carta igienica per creare i personaggi. In questo caso l’unica cosa da fare è decorare i cilindri di cartone, potete rivestirli con fogli colorati e utilizzare i pennarelli per rifinire tutti i dettagli.

Presepe fai da te bambini

Vediamo una lista di altre idee per realizzare un presepe fai da te insieme ai bambini:

Presepe con i tappi in sughero

– creare un presepe fatto di Lego

– trasformare i sassi in veri e propri personaggi dipinti

– usare i bastoncini del gelato per creare una capanna e i personaggi del presepe

– trasformare i tappi di sughero nei personaggi del vostro presepe fai da te.

Non perdetevi altre ispirazioni per i lavoretti di Natale per bambini!