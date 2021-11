Siete alla ricerca di idee per biglietti di Natale per bambini? Ecco alcune per coinvolgere i bimbi e creare dei biglietti di grande effetto.

Realizzare biglietti di Natale per bambini è davvero semplice, basta avere l’idea giusta per creare un biglietto davvero d’effetto e sorprendere i nostri cari. Oltre ai semplici biglietti da realizzare con il cartoncino e su cui far realizzare ai bambini i loro disegni, ci sono tante idee originali da cui si può trarre ispirazione, vediamone alcune insieme.

Biglietti natalizi per bambini

Una simpatica idee per creare bigliettini di Natale per bambini è quella di provare a realizzare dei biglietti tridimensionali. Per farlo servono cartoncini colorati, almeno di due colori diversi, forbici e colla stick. Per prima cosa bisogna dare forma al biglietto piegando a metà un cartoncino di colore a vostra scelta, per esempio bianco o rosso.

Biglietto di natale fatto in casa

Dopodiché bisogna creare un alberetto di Natale e far sì che aprendo il biglietto si noti l’effetto tridimensionale. Per farlo dovrete ritagliare dei rettangoli di carta colorata verde di diverse dimensioni via via più piccole, quindi ripiegate i rettangoli a fisarmonica e incollate le due estremità sulle due metà del foglio. Dovrete posizionare la fisarmonica più piccola in alto e via via quelle più grandi fino a ricreare la forma di un albero di Natale. Per finire non dimenticate di aggiungere un messaggio di auguri al vostro biglietto fai da te.

Biglietti di Natale fai da te per bambini

Un’altra idea facile da mettere in pratica per creare biglietti di Natale insieme ai bambini è quella id utilizzare il feltro utile anche per creare i lavoretti di Natale per bambini. Per realizzare questi simpatici biglietti vi basteranno dei cartoncini (bianchi o colorati) e feltro di diversi colori.

decorazioni in feltro

Il procedimento è molto semplice vi basta ritagliare sul feltro le forme che costituiranno il vostro disegno e poi incollarle sul cartoncino. Potete ricreare la sagoma di babbo Natale, un pupazzo di neve, una renna, ma anche delle paline di natale o un vero e proprio paesaggio innevato.