L’obbligo di mascherine all’aperto sarà tolto a metà febbraio: lo ha annunciato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri.

Il Green Pass resterà per tutti un compagno di vita ancora a lungo. Le mascherine forse no, almeno all’aperto. L’Italia si appresta a entrare in una nuova fase dell’emergenza Covid. Complice l’andamento della curva dei contagi e l’aumento delle vaccinazioni, presto potrebbero arrivare importanti allentamenti delle restrizioni imposte dal governo in queste settimane. Lo ha confermato il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, in un intervento ai microfoni di Radio 24. Ecco le sue dichiarazioni più importanti su mascherine e Green Pass.

Via le mascherine all’aperto: l’annuncio

“Siamo tutti stanchi delle mascherine all’aperto“, ha confessato l’esponente del Movimento 5 Stelle, aggiungendo però che al chiuso rimarranno obbligatorie ancora a lungo. La speranza è che presto possa cadere l’obbligo, invece, almeno quando si sta all’aria aperta.

Ragazza con mascherina

Lo ha confermato lo stesso Sileri, parlando di metà febbraio come periodo per la caduta dell’obbligo all’aperto. Un dato già incoraggiante. Differente invece il discorso per quelle al chiuso: “Vi sarà una transizione con mascherina al chiuso, ma prima o poi leveremo anche quella“.

Emergenza Covid: il Green Pass resterà ancora a lungo

Se per le mascherine l’allentamento è imminente, e presto all’aperto potremo farne a meno, è molto diversa la situazione per quanto riguarda la certificazione verde. Uno strumento che continuerà a rimanere nelle nostre vite ancora per tanto tempo, anche se non a vita. Spiega Sileri: “Il Green Pass non sarà eterno, l’emergenza finirà e la vaccinazione sarà rimodulata. Ci saranno delle fasce d’età in cui il vaccino verrà raccomandato”.

Si procederà gradualmente nell’allentamento delle misure, a seconda anche della circolazione del virus. Ma nessuno ama le restrizioni, e questo potrebbe portare a breve ad altre importanti novità. Attenzione però ad abbassare la guardia: la pandemia non è finita. Conclude infatti il sottosegretario: “Abbiamo ancora centinaia di morti ogni giorno. I posti in terapia intensiva, però, stanno calando in maniera rapida. La mia preoccupazione sono quei milioni di interventi saltati, che saranno la vera pandemia d’ora in avanti“.

