La Danimarca è il primo paese ad allentare misure e restrizioni contro il Covid contando solo sull’elevato tasso di immunizzazione dei suoi cittadini.

La scelta della Danimarca di allentare le restrizioni contro il Covid è dovuta a diversi fattori. Prima di tutto l’alto numero di vaccinati. «Abbiamo una copertura estremamente elevata di adulti vaccinati con tre dosi» spiega epidemiologo Lone Simonsen dell’Università di Roskilde. Circa il 60% della popolazione ha la dose booster, circa l’80% ha una copertura contro le forme gravi della malattia.

Un ritorno alla normalità è più che auspicabile anche perché, come afferma lo stesso Simonsen: «Omicron non è una malattia grave per i vaccinati». Inoltre Tyra Krause dell’istituto di ricerca e salute pubblica danese SSI, spiega che con il Covid biognerà conviverci, infatti tornerà a ondate regolari: «come l’influenza. Potremmo dover vaccinare i gruppi a rischio prima dell’autunno per prevenire casi gravi».

Copenaghen Danimarca molo

Covid: la situazione in Danimarca

Nonostante una media di 33.000 casi a settimana – solo il 1 febbraio erano 52.717 casi – la Danimarca ha deciso di eliminare tutte le restrizioni. Nonostante ciò, i morti aumentano lentamente come i ricoveri ordinari ma la pressione sugli ospedali e in terapia intensiva è di molto inferiore rispetto alle ondate precedenti. Si parla, infatti, di usare il buonsenso e non gli obblighi invitando i cittadini a sottoporsi periodicamente ai test per tenere comunque traccia dell’andamento dei contagi.

Addio alle mascherine; riaprono i locali notturni, nessun limite di persone al chiuso. Consigliato isolamento di 4 giorni per i sintomatici. Per le visite in ospedale si consigliano mascherine e pass. Qualche regola rimane per chi entra in Danimarca: tutti i viaggiatori possono entrare senza regole di ingresso se vaccinati; i non vaccinati non facenti parte dell’UE/Area Schengen devono esibire all’ingresso un test negativo o farne uno entro le 24 ore dall’ingresso. «Siamo pronti per uscire dall’ombra del coronavirus e accogliamo con favore la vita che avevamo prima. La pandemia continua, ma abbiamo superato la fase critica» ha detto la prima ministra Mette Frederiksen.

