Le restrizioni anti Covid in Danimarca sono state ufficialmente allentate da oggi, uno dei primi paesi nell’Unione Europea a prendere questa decisione.

Nonostante la variante Omicron sia in aumento nel Paese, il sistema sanitario della Danimarca non risulta in difficoltà e c’è un alto tasso di vaccinazione tra i cittadini. Le autorità continuano comunque a raccomandare l’uso della mascherina negli ospedali, nelle strutture sanitarie e nelle case di cura.

Ma per tutti i cittadini è stato abolito l’uso della mascherina su mezzi pubblici e nei luoghi al chiuso, il Green pass poi non sarà più obbligatorio per entrare in discoteche, caffè, autobus e ristoranti.

La Danimarca ha registrato nelle ultime settimane più di 50mila casi giornalieri in media, mentre il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è diminuito. Il primo ministro Mette Frederiksen alla radio danese ha dichiarato: “Non oso dire che sia un definitivo addio alle restrizioni. Non sappiamo cosa accadrà in autunno. Se ci sarà una nuova variante”

Per tenere comunque sotto controllo la situazione sanitaria, le autorità sanitarie hanno invitato i concittadini a sottoporsi regolarmente a test e tamponi, per tenere a bada al meglio possibile l’andamento del contagio. Il governo danese, inoltre, ha avvertito che ci potrebbe essere un aumento delle infezioni nelle prossime settimane e che potrebbe essere necessaria una quarta dose di vaccino.

