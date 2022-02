Per lo studente oggi è una giornata molto importante, la sua legale mostrerà al giudice monocratico tutte le prove e le evidenze e poi attenderà la decisione finale.

Oggi stesso potrebbe arrivare il verdetto finale per Patrick Zaki. In queste ultime ore decisive per lui, lo studente è chiaramente preoccupato ma anche fiducioso nelle prove che la sua legale, presenterà al giudice. La decisione potrebbe arrivare in giornata oppure potrebbe slittare di alcuni giorni.

Le dichiarazioni di Patrick Zaki

Come riporta TG Com 24, Patrick Zaki dichiara: “In base alla legge egiziana oggi Hoda (la sua legale, ndr) presenterà al giudice tutte le prove e le evidenze. Poi aspetteremo la decisione finale che potrebbe arrivare già oggi anche se il magistrato potrebbe rinviarla di qualche giorno o anche una settimana“. Lo studente poi ammette di essere nervoso: “Non penso che la sentenza sia messa a punto già oggi: potrebbero volerci alcuni giorni per redigerla. Certo, sono preoccupato ma non penso che possano farlo. Perché dovrebbero farmi questo? Non c’è ragione.” Zaki non pensa che dopo un’eventuale assoluzione, quindi, possa essere messo sotto accusa per istigazione al terrorismo basandosi su alcuni post su Facebook.

Si attende quindi qualche informazione in più sulla situazione e il giudizio finale di questa lunga lotta legale.

Riproduzione riservata © 2022 - DG