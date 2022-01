La giovane Cheslie Kryst, ex Miss America 2019, è morta suicida trovata in strada a New York City. Ecco cosa è successo alla donna.

L’ex Miss America Cheslie Kryst è morta all’età di 30 anni, dopo essersi lanciata dal suo appartamento di New York poche ore dopo aver pubblicato una nota criptica su Instagram.

Secondo la polizia di New York, la modella si sarebbe suicidata, cadendo dal suo appartamento al nono piano di un grattacielo di 60 piani a Manhattan. Tutti i suoi fan e i suoi cari sono rimasti scioccati dal presunto gesto, accaduto proprio poche ore dopo un post su Instagram di Cheslie, che scriveva: “Possa questo giorno portarti riposo e pace”

Secondo il New York Post, inoltre, la giovane avrebbe lasciato un biglietto alla mamma, April Simpkins, Miss North Carolina del 2002, dove diceva di lasciare tutti i suoi averi proprio a lei. La famiglia ha rilasciato una dichiarazione di dolore per l’accaduto, una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno:

“Con devastazione e grande dolore, condividiamo la morte della nostra amata Cheslie. La sua grande luce è stata quella che ha ispirato gli altri in tutto il mondo con la sua bellezza e forza. Cheslie incarnava l’amore e serviva gli altri, sia attraverso il suo lavoro come avvocato che combattendo per la giustizia sociale, come Miss USA e come conduttrice. Ma soprattutto, come figlia, sorella, amica, mentore e collega, sappiamo che il suo impatto sopravviverà”





