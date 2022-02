Non sapete cosa regalare a Pasqua ad amici e parenti? Ecco una piccola guida con tante idee originali e alternative al classico uovo di cioccolato.

Non solo a Natale, anche a Pasqua fa sempre piacere fare e ricevere un regalo. Il più classico dei regali pasquali è sicuramente l’uovo di cioccolato con sorpresa, ma non a tutti piace, perché è una cosa che è più indicata per i bambini. Se non sapete cosa regalare a Pasqua e volete sorprendere amici e parenti con qualcosa di originale, ecco alcuni consigli per un regalo bello, anche fai da te per spendere troppo, e rivolto sia a lui che a lei.

5 regali per pasqua fai da te per lei

-Un regalo tradizionale, ma ormai quasi dimenticato, sono le uova dipinte a mano. Se si ha una propensione per la cucina creativa, questa è un’idea veramente azzeccata. Fate delle uova sode e decorate il guscio con coloranti alimentari non tossici, in questo modo chi le riceverà potrà servirle durante il pranzo pasquale.

Colorare uova per pasqua

-Un altro regalo goloso è la colomba: non compratela al supermercato, ma realizzatela in casa seguendo la ricetta tradizionale, oppure commissionatela alla vostra pasticceria di fiducia.

-Vi piace l’idea di regalare un dolce, ma sia l’uovo che la colomba vi sembrano troppo scontati? Allora potreste regalare una pastiera napoletana, un dolce tipico e buonissimo!

-Se siete stati invitati a pranzo da amici o parenti, una buona idea per tutta la famiglia è regalare qualcosa per la casa. Potete scegliere oggetti legati alla Pasqua, come dei porta uova in ceramica o dei centrotavola con uova e pulcini. Se si ha la giusta propensione, si può optare anche per il fai da te, realizzandoli con le proprie mani invece di comprarli.

-Un’ottima idea è anche regalare a chi vi ha invitati a pranzo un buono per dei trattamenti benessere o per una cena gourmet.

Cena di coppia

5 idee regalo per Pasqua per lui

-Per dei regali di Pasqua per lui, l’uovo di cioccolato potrebbe essere considerato banale, ma non lo è se lo si sceglie artigianale! Rivolgetevi ad una cioccolateria e commissionategli un uovo personalizzato in base ai gusti della persona che lo riceverà. In questo modo anche la sorpresa non sarà deludente, perché potrete sceglierla personalmente.

-Se volete allontanarvi dalla tradizione pasquale, potreste regalare dei gadget personalizzati con foto: è possibile realizzare davvero di tutto nei negozi specializzati, dalle t-shirt alle tazze.

-Si può anche optare per una gita fuori porta, che sarebbe anche un’occasione per fare qualcosa di bello insieme. Un’idea potrebbe essere quella di andare in una zoo safari, se piacciono gli animali, oppure optare per un parco avventura.

ragazza parco avventura

-Infine, se siete ancora indecisi, vi consigliamo di optare per una card regalo, da spendere per acquistare libri, musica o film.

-Un altro regalo che può essere apprezzato è la fontana di cioccolato, che è possibile trovare nei principali e-commerce online.

