Secondo la classifica dei Traveller Review Awards 2022 Matera è la città più accogliente con i turisti, oltre a offrire meravigliosi paesaggi e monumenti.

Matera, capoluogo della Basilicata, ha vinto la medaglia d’oro come città più accogliente al di là, dunque, delle sue pur celebri bellezze e del cibo gustoso come cartellate e le pettole. È stata anche Capitale Europea della Cultura nel 2019. Carlo Levi, nel suo celebre Cristo si è fermato a Eboli, la descrive così: “Chiunque veda Matera non può non restarne colpito tanto è espressiva e toccante la sua dolente bellezza”. Matera è sullo sfondo di molto importanti film: da Pier Paolo Pasolini a Francesco Rosi per arrivare alle pellicole La passione di Cristo di Mel Gibson, Io non ho paura di Gabriele Salvatores e No Time to Die di Cary Fukunaga.

Matera: una breve guida

Per parlare in breve della città non si può non cominciare dai celebri, in tutto il mondo, Sassi di Matera che sono Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Sembra un presepe scavato nella roccia, specie quando di sera si illumina tutto, ricco di grotte naturali. Ha due grandi anfiteatri naturali, il Sasso Caveoso e il Sasso Barisano, su uno dei versanti di un canyon scavato dal torrente Gravina. Dall’altra parte del canyon c’è il Parco delle Chiese Rupestri, o Parco della Murgia Materana, Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Matera ha più di 150 chiese rupestri nei suoi confini: citiamo la Grotta dei 100 Santi, oggi detta Cripta del Peccato Originale, una delle più antiche del territorio.

Il centro storico è un vero gioiello. Interessanti il Piano, il Palazzo Lanfranchi con il Museo Nazionale d’Arte medievale e moderna della Basilicata e la Cattedrale, interamente costruita con blocchi di tufo. Il Palombaro Lungo, interamente scavato a mano dal XVI secolo e riportato alla luce solo nel 1991, è una cisterna per la raccolta d’acqua. La struttura che domina la città è il Castello Tramontano: fu voluto dal Conte Giancarlo Tramontano assassinato dagli stessi cittadini che non lo apprezzavano, così i lavori non furono mai terminati.

