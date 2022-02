Da lunedì 7 febbraio 2022 entrano in vigore le nuove regole sulla quarantena di chi è contatto stretto di un positivo Covid. Ecco cosa cambia con il nuovo Dpcm.

Sono in vigore le nuove regole per la quarantena dei contatti stretti. Per contatto stretto, quindi un’esposizione ad alto rischio al contagio, si intendono persone che vivono nella stessa casa del positivo o in un luogo comunque chiuso senza le mascherine; una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso accertato; chi ha avuto un contatto faccia a faccia con positivo o ancora operatori sanitari o assistenziali che non hanno usato DPI. Valgono anche i passeggeri e il personale dei mezzi pubblici di trasporto.

Quarantena: nuove regole per contatti stretti

Bisogna differenziare le regole in base al vaccino (ciclo primario o dose booster) e alla guarigione. Vediamole nel dettaglio:

Quarantena

Per i soggetti asintomatici non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale primario (o che lo hanno completato da meno di 14 giorni e per i soggetti asintomatici con ciclo vaccinale primario o guariti da più di 120 giorni (senza booster) la quarantena è di 5 giorni dall’ultimo contatto con positivo. Si esce dalla quarantena se il test rapido o molecolare risulta negativo dopo il decorso. Se sorgono sintomi durante la quarantena bisogna fare un test. È obbligatorio l’uso di mascherine Ffp2 anche nei 5 giorni successivi alla quarantena.

Per i soggetti asintomatici con dose booster, con ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti o guarigione nei 120 giorni precedenti non è prevista la quarantena. Si applica l’auto sorveglianza di 5 giorni. Va eseguito un test alla comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, anche al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Si rende obbligatorio indossare mascherine Ffp2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione.

Quarantena: nuove regole per contatti a basso rischio

Nel caso di contatti a basso rischio, nel caso i soggetti abbiano indossato sempre le mascherine Ffp2, non è prevista la quarantena, ma solo l’uso dei dispositivi richiesti e delle regole in vigore. Invece, se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, vige la regola della sorveglianza passiva.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG