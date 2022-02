A chi è dedicata Brividi di Mahmood e Blanco? Scopriamo il significato e le curiosità sul brano che ha vinto il Festival di Sanremo 2022.

In gara al Festival di Sanremo 2022 con il brano Brividi, Mahmood e Blanco hanno catturato l’attenzione dei telespettatori fin dalla prima esibizione. L’unione delle loro voci è stata esplosiva, ma anche il significato del brano non va sottovalutato. Scopriamo a chi è dedicata Brividi e tutte le curiosità che ci sono sulla canzone che ha vinto la kermesse musicale più importante del nostro Paese.

A chi è dedicata Brividi di Mahmood e Blanco?

Per stessa ammissione di Mahmood e Blanco, il testo di Brividi è venuto alla luce nel corso dell’ultima estate. I due artisti, insieme a Michele Zocca, hanno pensato prima alla musica, poi sono arrivate le parole. Il ritornello del brano, addirittura, è nato per un accordo sbagliato del pianoforte. Fin dalla prima esibizione sul palco dell’Ariston, Mahmood e Blanco hanno monopolizzato l’attenzione degli spettatori, tanto che la loro posizione non è mai uscita dalla top ten della classifica. Brividi parla d’amore, di quel sentimento profondo, privo di pregiudizi o limitazioni.

“Ho sognato di volare con te

Su una bici di diamanti

Mi hai detto: “Sei cambiato, non vedo

Più la luce nei tuoi occhi”

La tua paura cos’è?

Un mare dove non tocchi mai

Anche se il sesso non è

La via di fuga dal fondo

Dai, non scappare da qui

Non lasciarmi così”.

La canzone inizia con un sogno e prosegue parlando del bisogno di riuscire a trasmettere all’altro ciò che si prova. Nonostante tutto, si tratta di tentativi vani. Per questo, il brano si ‘trasforma’ in una vera e propria richiesta d’aiuto.

“Ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi“.

Il protagonista del brano vincitore di Sanremo 2022 si mette a nudo, ammettendo gli errori e le insicurezze.

“Ma scusa se poi mando tutto a puttane e

Non so dirti ciò che provo, è un mio limite

Per un “ti amo” ho mischiato droghe e lacrime“.

Al termine della canzone, anche la storia d’amore giunge al capolinea. La relazione, però, non termina per la mancanza dei sentimenti, ma per l’incapacità di esprimere gli stessi. A chi è dedicata Brividi? Per stessa ammissione di Mahmood e Blanco, a nessuno in particolare, ma ad una serie di rapporti e sentimenti.

Ecco il video di Brividi:

Brividi: il significato della canzone

Mahmood e Blanco, dettaglio che non si coglie fin dal primo ascolto, parlano di amore in modo diverso, anche se le sofferenze sono le stesse. I due artisti, infatti, appartengono a generazioni distanti l’uno dall’altra ben 10 anni. E’ per questo che i versi cantanti da Alessandro parlano di un sentimento più disilluso, mentre quelli di Federico sono più genuini e impulsivi.

“In Brividi due ragazzi, appartenenti a due generazioni, amano con lo stesso trasporto e gli stessi timori – la paura di sbagliare e di sentirsi inadeguati, incapaci di riuscire a trasmettere ciò che si prova – e con la voglia di amare in totale libertà, dando tutto di sé. La visione romantica (“Ho sognato di volare con te / Su una bici di diamanti”) e quella più concreta e passionale (“tu, che sporchi il letto di vino / tu, che mi mordi la pelle”) dell’amore sono accomunate dalla volontà di vivere un sentimento puro e totalizzante, abbattendo barriere, in completa libertà“, ha dichiarato Alessandro Mahmoud.

“Brividi rappresenta per me tutti quei momenti in cui le emozioni ci rivelano per quello che siamo davvero, ci mettono a nudo. Il brano racconta di uno stato d’animo che riesco ad esprimere solo cantando e urlando. E’ un incrocio di vite: la mia, che trova un punto in comune con quella di Mahmood e in un certo senso con quella di tutti, perché ad ogni età i sentimenti -soprattutto l’amore- ci rendono fragili e felici nello stesso momento“, ha ammesso Riccardo Fabbriconi.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG