Come si gioca a scacchi? Non è difficile, serve solo una buona dose di pazienza, un po’ di capacità di ragionamento e un pizzico di astuzia.

Considerato uno dei giochi più vecchi di sempre, gli scacchi non sono un passatempo destinato soltanto agli anziani. Grazie alla serie tv Netflix La regina degli scacchi, il game è tornato in auge e sono tante le persone che vi si stanno appassionando. Vediamo come si gioca a scacchi, quali sono le regole e quali le mosse che consentono di vincere la partita.

Come si gioca a scacchi: le regole

Il gioco degli scacchi non è difficile così come sembra, ma per vincere una partita è necessaria una buona pratica. Innanzitutto, prima di dare il via al match, è bene predisporre la scacchiera nel modo giusto. Ogni giocatore deve avere una casa bianca o di colore chiaro nell’angolo inferiore destro. Sulla seconda riga orizzontale devono essere disposti i Pedoni, mentre sulla prima riga le Torri, i Cavalli, gli Alfieri e la Donna, seguendo l’ordine appena enunciato. Ricordate sempre questa regola: donna bianca su casa bianca, donna nera su casa nera. Il Re, infine, va posizionato nell’ultima casa rimasta libera.

Per iniziare a giocare a scacchi è necessario fare la prima mossa, ma questa deve essere effettuata seguendo delle regole scacchi ben precise. Le pedine, infatti, si muovono tutte in modo diverso. Di seguito, un piccolo schema per rendere più semplice la partita:

Re: è la pedina più importante e può muoversi in tutte le 8 direzioni, ma solo di una casa per volta. Non deve mai ritrovarsi sotto scacco, ovvero minacciato da un’altra pedina, perché può essere catturato;

Donna: pedina più potente, può muoversi in ogni direzione finché non incontra un altro pezzo del suo schieramento;

Torre: può muoversi di quante case vuole, ma solo in avanti, indietro e di lato;

Alfiere: movimenti solo in diagonale, ma di quante case vuole e sempre del medesimo colore;

Cavallo: può avanzare di due case, fino a formare una L ed è l’unica pedina che può scavalcare le altre;

Pedone: possono muoversi solo in avanti e catturare in diagonale, ma solo di una casa per volta. Le due case consecutive sono consentite solo alla prima mossa.

Il regolamento scacchi, inoltre, prevede delle norme speciali che sono state create per rendere il gioco più divertente.

Ecco un video scacchi, come si gioca spiegato in modo semplice:

Regole gioco scacchi da tenere bene a mente

Tra le regole per giocare a scacchi ce n’è una molto particolare che riguarda i pedoni. Questi, se raggiungono il lato opposto della scacchiera, possono ottenere la promozione, ovvero essere liberi di trasformarsi in ogni altro pezzo. Un’altra norma da tenere bene a mente è l’arrocco, che consente di mettere al riparo il Re e spostare una delle due Torri fuori dall’angolo, portandola in gioco.

Per quel che concerne i punti, le istruzioni scacchi sono molto chiare:

Pedone =1 punto

Cavallo = 3 punti

Alfiere = 3 punti

Torre = 5 punti

Donna = 9 punti

Re = valore infinito.

