Secondo uno studio condotto in Germania, le mascherine Ffp2, se correttamente indossate, sarebbero molto efficaci contro il contagio da Covid.

Poco prima di Natale sono diventate obbligatorie al chiuso e, in molte Regioni, anche all’aperto. Ma quanto sono in grado di proteggerci davvero le mascherine Ffp2 dal contagio dal virus, e specialmente dalle nuove varianti, come la Omicron? La risposta prova a darla uno studio tedesco condotto dal Max Planck Institute for Dynamics and Self-Organization. Ed è una risposta in grado di destare sorpresa. L’efficacia del semplice dispositivo di sicurezza sarebbe infatti superiore alle aspettative.

Mascherine Ffp2: rischio contagio allo 0,1%

Secondo questo importante studio, che risale ai primi giorni di dicembre, senza mascherina non basterebbero nemmeno tre metri di distanza ad assicurarci protezione dal contagio da Covid. In una circostanza del genere, una persona non vaccinata sarebbe contagiata quasi sicuramente in meno di cinque minuti se a contatto con un positivo. Ma la situazione cambierebbe invece in maniera radicale qualora i due individui a contatto indossassero correttamente una mascherina di tipo Ffp2.

Ragazza con mascherina

In questo caso, pur entrando in contatto per diversi minuti a distanza non di sicurezza, il rischio di contagio diminuirebbe infatti fino ad arrivare allo 0,1%. Secondo quanto emerso dai ricercatori, dunque, una persona positiva potrebbe avere contatti con un negativo, anche non vaccinato, se entrambi decidessero di indossare correttamente una mascherina (se il dispositivo è presente, ma non indossato bene, la percentuale di rischio sale invece fino al 4%).

Come si indossa correttamente una mascherina Ffp2?

Diventa a questo punto indispensabile capire come indossare in maniera corretta un dispositivo di sicurezza di tipo Ffp2, adesso disponibile in farmacia a un prezzo calmierato. Innanzitutto, prima di indossarlo bisogna sempre lavarsi le mani per almeno venti secondi o disinfettarle con una soluzione alcolica. Dopo aver controllato che la mascherina non presenti fori di alcun genere, è necessario prendere i laccetti laterali e portare il dispositivo al volto in modo da corprie sia il naso che la bocca. Una volta indossata la mascherina, è consigliabile verificare che la stessa sia ben aderente al naso e che riesca a coprire il viso fino al mento, non lasciando spazi vuoti.

Di seguito un video che illustra tutti i passaggi per comprendere come indossare correttamente la nostra mascherina:

