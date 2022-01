Con le nuove regole contro il Covid-19 annunciate dal governo, finalmente il prezzo delle mascherine FFP2 diminuisce grazie a un nuovo accordo con le farmacie.

Le mascherine FFp2, obbligatorie ormai sui mezzi pubblici, nelle scuole e per gli eventi al chiuso, costeranno non più di 75 centesimi al pezzo. Questo accadrà grazie a un accordo tra il generale Figliuolo e le farmacie italiane.

La struttura commissariale, d’accordo con il ministero della Salute e l’Ordine dei farmacisti, ha raggiunto un accordo con le associazioni di categoria Federfarma, Assofarm e Farmacie unite per la vendita delle mascherine Ffp2 al prezzo 75 centesimi ciascuna.

Dopo quasi due anni di pandemia, questo avviene perché lo scorso 30 dicembre il governo aveva dato il via libera al prezzo calmierato per le mascherine FFP2 che dovranno essere utilizzate dagli italiani per fronteggiare il dilagare dell’emergenza Covid-19.

In base all’ultimo decreto, le Ffp2 sono diventate obbligatorie per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, in tutti gli eventi sportivi, sia che si svolgano all’aperto o al chiuso, per l’accesso e l’utilizzo di voli commerciali, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, treni, autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni, autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente, funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento, mezzi del trasporto pubblico locale o regionale.

Inoltre sono obbligatorie per chiunque abbia avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al Covid-19 e che, sulla base delle norme in vigore, non è soggetto alla quarantena ma soltanto all’auto-sorveglianza, fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo. All’aperto, invece, resta l’obbligo di mascherina chirurgica.

