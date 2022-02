Con lo scoppio della pandemia, abbiamo sentito spesso utilizzare la parola plateau: scopriamone il significato e da dove deriva.

Lo ha utilizzato il commissario straordinario per l’emergenza epidemiologica da Coronavirus, Francesco Figliuolo, affermando che la situazione dei contagi in Italia è arrivata al plateau per Omicron e si sta andando in discesa. Come forse possiamo intuire, la parola ha un’accezione positiva, ma esattamente che cosa significa? È quanto proveremo a rispondere nei paragrafi seguenti, servendoci di alcuni esempi, affinché la comprensione risulti più facile e immediata.

Origine: dal francese di fine XVIII secolo “platel” (diminutivo “plat”), ovvero “livello”.

Il significato di plateau

Montagna innevata

Per cogliere a pieno il significato si utilizza di frequente la metafora della montagna, poiché la curva di un grafico raffigurante l’andamento di una pandemia, se esaminata a posteriori, ne descrive appunto il profilo. Mentre scriviamo la diffusione del Covid-19 prosegue, perciò il grafico è in continuo aggiornamento. Secondo le rilevazioni effettuate dall’Istituto Superiore della Sanità abbiamo raggiunto il picco, vale a dire la cima della montagna, dopo la quale ci aspetta la discesa.

Riprendendo le affermazioni di Brusaferro, più che di picco sarebbe corretto parlare di plateau, una specie di pianoro. Dunque, è, sì, uno dei punti più alti della montagna, ma ricorda una lunga e vasta distesa. Per attraversarla e scendere dall’altra parte occorrerà un lasso di tempo maggiore. Nulla di inconsueto: la fase di stabilità accomuna ogni pandemia e vale pure in tale occasione.

In confronto a un picco, il plateau prevede delle misure di contenimento per fronteggiare il propagarsi su larga scala. Se l’azione delle autorità fosse stata nulla, sul modello presentato inizialmente dal premier inglese Boris Johnson, l’apice e il calo sarebbero stati raggiunti in un lasso inferiore, ma con un costo sociale ben più elevato. Grazie ai provvedimenti adottati dal nostro Governo (e da praticamente qualsiasi altro colpito dal virus) si sono, invece, salvate tante vite.

Esempi d’uso

Ecco qualche esempio d’uso in casi pratici:

“Covid, siamo al plateau di Omicron”.

“Emergenza Coronavirus, il plateau è stato raggiunto”.

